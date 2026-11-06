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Un francés abandonó los Pirineos para comenzar una nueva vida en Buenos Aires: el pueblo que lleva su apellido y renació entre sierras, trenes y almacenes centenarios

Gardey estuvo marcado por el auge y la caída del tren, pero sus almacenes, arroyos y construcciones centenarias impulsaron su renacimiento.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Gardey, pueblo
Un rincón bonaerense detenido en el tiempo Foto: Tandil Turismo
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A solo 27 kilómetros de Tandil se encuentra Gardey, un pequeño pueblo bonaerense donde las antiguas vías, los arroyos y las construcciones de ladrillo mantienen viva la memoria de sus primeros habitantes. La localidad nació gracias al ferrocarril, atravesó un profundo éxodo y, más de un siglo después, logró recuperar su atractivo.

Su historia está relacionada con Jean Gardey, un inmigrante francés que abandonó Aydus, un poblado cercano a los Pirineos, para comenzar una nueva vida en la Argentina. Al instalarse en los campos próximos a Tandil, pasó a ser conocido como Juan Gardey.

Lo que probablemente nunca imaginó fue que su apellido terminaría identificando a una estación y a todo un pueblo de la provincia de Buenos Aires.

De los Pirineos franceses al corazón bonaerense

Juan Gardey llegó durante el siglo XIX, cuando Tandil todavía constituía uno de los últimos puntos de la frontera provincial. Se estableció en la estancia La Postrera y desarrolló actividades rurales en una región dominada por los arroyos, las sierras y las grandes extensiones productivas.

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Aunque no llegó a presenciar la construcción de la estación, sus descendientes fueron fundamentales para el nacimiento de la localidad. Donaron los terrenos necesarios para levantarla y colaboraron con el trazado del futuro poblado.

Gardey, pueblo
Gardey nació y creció alrededor del ferrocarril Foto: Tandil Turismo

Como reconocimiento, el Ferrocarril del Sud bautizó la parada con el apellido familiar. La estación comenzó a funcionar durante la década de 1880, mientras que la fundación oficial de “Pueblo y Colonia Gardey” ocurrió el 7 de abril de 1913.

El tren modificó completamente la economía regional. El ganado, la lana y otros productos rurales pudieron trasladarse rápidamente hacia el puerto de Buenos Aires. Además, las formaciones facilitaron la llegada de inmigrantes franceses, españoles e italianos.

Del esplendor ferroviario al éxodo

Durante sus años de mayor actividad, Gardey contó con hoteles, cine, comercios y una intensa vida social. Uno de sus establecimientos más emblemáticos fue el Almacén Vulcano, un antiguo comercio de ramos generales que se transformó en punto de encuentro para trabajadores rurales y vecinos.

Estos negocios no solo vendían alimentos y herramientas. También servían para recibir correspondencia, realizar operaciones comerciales, intercambiar noticias y reunirse después de las largas jornadas en el campo.

Gardey, pueblo
Gardey, un pueblo con identidad ferroviaria Foto: Tandil Turismo

Sin embargo, la pérdida de protagonismo del ferrocarril cambió el destino del lugar. La suspensión de los servicios de pasajeros provocó que numerosos jóvenes se trasladaran a Tandil, Mar del Plata o la Ciudad de Buenos Aires en busca de trabajo y oportunidades educativas.

El pueblo llegó a tener alrededor de 500 habitantes, en su mayoría relacionados con la producción agropecuaria. Las construcciones ferroviarias quedaron como testimonio de una etapa de prosperidad que parecía difícil de recuperar.

El inesperado renacimiento de Gardey

Lejos de desaparecer, Gardey comenzó a vivir una nueva transformación. Según el Censo 2022, la localidad alcanzó los 810 habitantes, frente a los 532 registrados en 2010.

Gardey, pueblo
La antigua estación conserva la memoria del pueblo Foto: Tandil Turismo

Su cercanía con Tandil, el crecimiento del turismo rural y la llegada de familias interesadas en vivir con mayor tranquilidad favorecieron esa recuperación. Además, el acceso a Internet y el trabajo remoto permitieron combinar la calma del campo con empleos vinculados a las ciudades.

La antigua estación fue recuperada para actividades comunitarias y culturales. De esta manera, el edificio que impulsó el nacimiento del pueblo volvió a ocupar un lugar central en su vida cotidiana.

Qué conocer durante una escapada

El recorrido puede comenzar en la estación ferroviaria, continuar por el Almacén Vulcano y llegar hasta la iglesia dedicada a San Antonio de Padua. También pueden visitarse el Museo de Malvinas, la vieja escuela, los ranchos de adobe, la huerta comunitaria y el antiguo puente de hierro.

Gardey está rodeado por los arroyos Chapaleofú Grande y Chapaleofú Chico, campos productivos y paisajes asociados con las sierras tandilenses. Este entorno resulta ideal para realizar caminatas, paseos en bicicleta y recorridos fotográficos.

Gardey, pueblo
La tranquilidad rural, a pocos kilómetros de Tandil Foto: Tandil Turismo

Con casas bajas, pocas calles asfaltadas y edificios que conservan huellas del pasado, Gardey ofrece una escapada diferente a los destinos bonaerenses más concurridos.

Más de un siglo después de su fundación, el apellido que viajó desde los Pirineos permanece en los carteles, las fachadas y la identidad de una comunidad que encontró una nueva oportunidad gracias al turismo, la conectividad y el regreso a la vida rural.

TurismoPuebloProvincia de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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