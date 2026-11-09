El rincón de la Patagonia donde el viento esculpió rocas de 15 metros: parecen monjes, cambian de color y se pueden visitar gratis

Los Bolillos: formaciones geológicas prehistóricas que se pueden visitar gratis en Neuquén. Foto: Pato Daniele

Ubicado a 13 km de la localidad de Varvarco, en el norte de la provincia de Neuquén, se encuentra el Monumento Natural Provincial Los Bolillos. Es en la Cordillera del Viento, “un lugar que para nosotros es mágico”, como revela el guía Ariel Morales, de la agencia local Rumbo Norte.

Allí es donde el viento, el agua, la nieve y el hielo se han encargado de darle forma a estas hermosas rocas. Todo comenzó con erupciones volcánicas del vecino Chillán (en el lado chileno de los Andes).

Según los geólogos, el volcán tiró todo su material liviano, compuesto de piedra pómez, del otro lado de la cordillera. Con el paso de los siglos, “la acción de la naturaleza lo fue desgastando y dándole las formas espectaculares que tiene hoy”, explica el guía.

Los Bolillos: formaciones geológicas prehistóricas que se pueden visitar gratis en Neuquén. Foto: Pato Daniele

Conejos, monjes y arcos: las formas de las rocas en Los Bolillos

No hay que esforzarse mucho para encontrar en este páramo de formas extrañísimas algo que remita a un conejo sentado, un arco primitivo o hasta una enorme cueva.

Quizás la más popular sea Los Monjes, en referencia a su parecido con una procesión de religiosos encapuchados, aunque la imaginación aquí no tiene límites. Torres, castillos, columnas de hasta 15 metros de altura, crestas de gallo, agujas y dragones emergen en un espectáculo para desafiarla.

Los Bolillos: formaciones geológicas prehistóricas que se pueden visitar gratis en Neuquén. Foto: Pato Daniele

Además, según la hora del día y cómo les dé la luz, estas formaciones rocosas cambian de color; también influye en esto la dirección del viento. El paisaje ofrece tonalidades tierra, pasando del amarillo y ocre al rojo intenso.

Experiencias gratis en las cuevas

Además del área pública y gratuita, hay zonas de Los Bolillos que forman parte de campos privados. En uno de ellos, los responsables de Rumbo Norte organizan un trekking de mediana dificultad para develar los misterios del Arco del Amor y del Cementerio de la Peste bajo la luz del atardecer cordillerano.

Esta actividad culmina con un asado servido en una de estas cuevas que antiguamente usaron los indios Pehuenches (Rumbo Norte, desde $ 150.000 por persona).

Los Bolillos: formaciones geológicas prehistóricas que se pueden visitar gratis en Neuquén. Foto: Pato Daniele

Otros que las usaron las cavernas para refugiarse fueron los Hermanos Pincheira, forajidos chilenos que tomaron cautivas en su país y se las llevaron para esta zona, donde permanecieron entre 1816 y 1832, hasta que una avanzada del país trasandino terminó diezmándolos.

Cómo acceder a Los Bolillos

Se llega desde Varvarco por la Ruta Provincial 43, en dirección a Aguas Calientes, y luego hay que doblar hacia el Oeste por un desvío de unos 5 kilómetros de camino de ripio, hasta la zona de las formaciones y el estacionamiento. Es el sector de acceso público, que es libre y gratuito.