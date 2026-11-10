Abrió como almacén en 1922 y terminó convertido en una cantina histórica: el bodegón de CABA que prepara pastas con fierritos de paraguas

El histórico mostrador de la Cantina Don Chicho, en Villa Ortúzar Foto: Instagram @cantinadonchicho

En una esquina de Villa Ortúzar, funciona una cantina que nació como un pequeño almacén y se transformó en uno de los bodegones más tradicionales de la ciudad. Se trata de Don Chicho, un establecimiento fundado en 1922 que conserva su identidad italiana y una costumbre llamativa: preparar fusilli a mano con varillas metálicas que antiguamente se obtenían de paraguas.

Su historia acompaña los cambios de un barrio de fábricas, viviendas obreras y comercios de inmigrantes. Las fotografías, los utensilios antiguos y las recetas que todavía se sirven permiten reconstruir una parte de la vida cotidiana porteña.

De almacén de barrio a cantina: cómo nació Don Chicho en 1922

El origen del restaurante se remonta a 1922, cuando el inmigrante italiano Vicente Pace abrió La Pagliana en la esquina de Plaza y Zárraga. Por entonces, Villa Ortúzar tenía una fuerte impronta trabajadora: los vecinos se abastecían en almacenes de cercanía, donde también conversaban y compartían un vermú después del trabajo.

Los tradicionales fusilli al fierrito, especialidad de Don Chicho Foto: Instagram @cantinadonchicho

Con el tiempo, la familia comenzó a ofrecer comidas caseras y el negocio creció hasta convertirse en una cantina. El nombre Don Chicho quedó asociado a los Pace, que mantuvieron el carácter familiar del lugar. Una antigua chapa con la inscripción “Restaurante y cantina de Pace Hermanos” recuerda aquella transformación, en pleno auge de la gastronomía inmigrante en Buenos Aires.

El barrio también guarda su propia historia. En 1862, Santiago Francisco de Ortúzar adquirió terrenos de la zona e impulsó su urbanización. Décadas después, la instalación de industrias y la llegada de trabajadores favorecieron la aparición de fondas y comercios como el que dio origen a esta cantina.

La receta centenaria que se prepara con fierritos de paraguas

La especialidad de la casa son los fusilli al fierrito, una pasta ligada a las tradiciones del sur de Italia. Para darles su forma característica, se cortan pequeñas porciones de masa y se enrollan individualmente alrededor de una varilla metálica. En Don Chicho, la técnica se hizo famosa porque durante años se emplearon fierritos recuperados de paraguas antiguos, que servían para moldear cada pieza.

El salón de Don Chicho conserva la esencia de los antiguos bodegones porteños Foto: Instagram @cantinadonchicho

Una figura fundamental fue María Angélica “Coty” Bustamante, integrante de la familia, que solía preparar las pastas junto a una ventana. Desde la vereda, los vecinos podían observar el trabajo y conversar con ella. En 2007 recibió una distinción del Ministerio de Cultura porteño como Artífice del Patrimonio de Buenos Aires. Falleció en 2017, pero transmitió sus conocimientos a las generaciones siguientes, que continuaron con la elaboración artesanal.

Un bodegón atravesado por el tango y la memoria porteña

La fama de la cantina traspasó las calles de Villa Ortúzar. Distintas crónicas recuerdan entre sus visitantes a figuras como Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Nelly Omar, Tita Merello y Adolfo Bioy Casares. También circula un relato familiar sobre una supuesta visita de Eva Perón, aunque esa anécdota debe entenderse como parte de la tradición oral del establecimiento.

El histórico mostrador de la Cantina Don Chicho, en Villa Ortúzar El clásico flan mixto con crema y dulce de leche Pastas: Los tradicionales fusilli al fierrito, especialidad de Don Chicho. Interior: El salón de Don Chicho conserva la esencia de los antiguos bodegones porteños. Foto: Instagram @cantinadonchicho

El salón exhibe fotografías, discos y recuerdos vinculados con el tango y el fútbol, incluidos banderines de Chacarita Juniors. En 2023, la Legislatura porteña homenajeó al restaurante con una placa por su condición de Sitio de Interés Cultural, reconocimiento que puso en valor su historia y su permanencia en el barrio.

Dónde queda Don Chicho y cuáles son sus platos clásicos

Don Chicho funciona en Plaza 1411, esquina Zárraga, en Villa Ortúzar. Además de los fusilli al fierrito, su cocina ofrece otras pastas artesanales, albóndigas, berenjenas y postres tradicionales como el flan mixto. Los horarios y la modalidad de reserva conviene confirmarlos antes de ir.

Más de cien años después de la apertura de aquel almacén, la cantina sigue siendo un testimonio de la Buenos Aires que construyeron los inmigrantes. Allí, una receta familiar y un puñado de utensilios antiguos cuentan una historia que todavía se transmite de plato en plato.