Nació junto al ferrocarril y en 1891 recibió el nombre de un aliado de San Martín: 110 años después, sus descendientes llegaron con un sable de la Independencia

Museo Municipal Del Vecino, en General Guido, Buenos Aires Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

En la provincia de Buenos Aires hay un pueblo que conecta el ferrocarril con la independencia sudamericana. Se trata de General Guido, una localidad que comenzó a crecer hacia 1888 alrededor de la estación Velázquez y que, en 1891, recibió el nombre de Tomás Guido, colaborador de José de San Martín. El prócer nunca conoció el lugar: murió en 1866, antes de su fundación. En 2001, sus descendientes viajaron allí con un sable que había pertenecido al militar, en un encuentro con vecinos y estudiantes.

De una estación de tren a un pueblo con nombre de prócer

La historia del distrito comenzó el 25 de diciembre de 1839, cuando se creó el partido Del Vecino durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. La zona era rural y carecía de una cabecera urbana consolidada. Aunque en 1883 se autorizó la creación de un pueblo, el impulso decisivo llegó con las vías del Ferrocarril del Sud. En aquellos años, el tren impulsaba cambios profundos.

El Museo Del Vecino conserva parte de la historia local Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Hacia 1888, familias y comerciantes comenzaron a instalarse cerca de la estación Velázquez. El movimiento ferroviario impulsó viviendas y servicios hasta convertir el asentamiento en el centro del distrito. En febrero de 1891 recibió oficialmente el nombre de General Guido; recién en 1926, el antiguo partido Del Vecino adoptó también esa denominación.

Quién fue Tomás Guido y por qué resultó clave para San Martín

Tomás Guido nació en Buenos Aires en 1788 y participó de varios episodios decisivos de la historia argentina. Participó en la defensa frente a las Invasiones Inglesas y en el movimiento revolucionario de Mayo. En 1811 acompañó a Mariano Moreno en una misión diplomática hacia Europa y fue testigo de su muerte durante el viaje por mar.

Tomás Guido, el estratega que convirtió una idea en un plan continental Foto: Argentina.gob.ar.

Años después, se convirtió en colaborador de confianza de José de San Martín. En 1816 presentó una memoria que proponía cambiar la estrategia militar: en lugar de insistir con el avance por el Alto Perú, recomendaba cruzar los Andes, liberar Chile y continuar hacia Perú. Juan Martín de Pueyrredón respaldó el proyecto, fundamental para la campaña libertadora.

El Ejército de los Andes cruzó la cordillera en 1817 y consiguió la victoria de Chacabuco el 12 de febrero. La ofensiva continuó con Maipú, en 1818, y la expedición al Perú. Guido desarrolló además una carrera diplomática y política hasta su muerte en 1866, sin imaginar que un pueblo bonaerense conservaría su nombre.

La visita de sus descendientes y el sable de la Independencia

En 2001, la historia nacional volvió a cruzarse con la vida cotidiana de General Guido. Según La Nación, Matilde, Ricardo, Martín y Raquel Guido Lavalle, descendientes del prócer, llegaron desde La Plata para participar de una celebración local. Llevaron un sable que había pertenecido a Tomás Guido durante las luchas por la independencia.

General Guido, el pueblo bonaerense que homenajea a un aliado de San Martín Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

La visita permitió que alumnos, docentes y vecinos escucharan relatos sobre el militar y observaran una pieza cargada de significado histórico. También sirvió para recordar sus vínculos con figuras como San Martín y Mariano Moreno, y explicar por qué un hombre que nunca estuvo en aquel rincón bonaerense terminó formando parte de su identidad.

Qué conserva hoy General Guido de su pasado

General Guido mantiene una identidad marcada por la vida rural y la memoria ferroviaria. Entre sus sitios históricos se encuentra el Museo Municipal Del Vecino, instalado en una antigua casona, con objetos, herramientas y documentos relacionados con los primeros habitantes. En la plaza San Martín, un busto de Tomás Guido recuerda el origen del nombre del pueblo.

General Guido nació con la expansión del ferrocarril Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

A sus edificios históricos se suman espacios como la laguna El Mirador y costumbres que todavía reúnen a la comunidad. Así, la historia de la independencia permanece viva lejos de los monumentos: en un pueblo nacido junto al tren, cuyo nombre conserva el legado de uno de los hombres que ayudaron a San Martín a pensar la liberación de América.