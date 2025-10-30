Jueves 30 de octubre de 2025

FÚTBOL COPA LIBERTADORES

Sao Paulo (Brasil). La Liga Deportiva Universitaria de Quito defiende este jueves en el Allianz Parque de Sao Paulo y ante el Palmeiras el 3-0 logrado la semana pasada para acceder a la final de la Copa Libertadores.

FÚTBOL COPA SUDAMERICANA

Lanús (Argentina). El Lanús argentino y el Universidad de Chile dirimen este jueves en el estadio Néstor Díaz Pérez el segundo finalista de la Copa Sudamericana en un partido de vuelta de las semifinales al que llegan con todo por decidir tras el 2-2 del duelo de ida la semana pasada en Santiago.

FÚTBOL COPA CENTROAMERICANA

Tegucigalpa. El Olimpia hondureño y el Alajuelense costarricense, que en la ida empataron 1-1, se enfrentan este jueves en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés de Tegucigalpa por un puesto en la final de la Copa Centroamericana de clubes de la Concacaf.

FÚTBOL ROMMEL FERNÁNDEZ

Santa Cruz De Tenerife. De ser apodado con algo de malicia 'cabezón' en su barrio del Chorrillo, en Panamá, a 'Panzer' y leyenda del CD Tenerife. Es el viaje personal y deportivo que trata de recrear 'Me dicen el Panzer', la película que recupera el legado de Rommel Fernández (1966-1993), el primer futbolista panameño que triunfó en Europa, muerto en un accidente de tráfico a los 27 años. Por Cristina Magdaleno Galdona

TENIS MASTERS 1.000 PARÍS

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo y máximo favorito tras la eliminación del español Carlos Alcaraz, se mide este jueves al argentino Francisco Cerundolo, al que ha derrotado en tres de sus cinco enfrentamientos entre ambos, mientras que el defensor del título, el alemán Alexander Zverev, se enfrenta al español Alejandro Davidovich por un puesto en los cuartos de final del Masters 1.000 de París. Por Luis Miguel Pascual

MOTICICLISMO ENTREVISTA

Madrid. El piloto español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), que el pasado fin de semana se proclamó matemáticamente subcampeón del mundo de MotoGP, a falta de dos carreras, tras sumar en el Gran Premio de Malasia su tercera victoria de la temporada en el circuito de Sepang, analiza en una entrevista con la Agencia EFE su resultado y sus perspectivas de futuro, entre otros asuntos . Por Juan Antonio Lladós

AGENDA INFORMATIVA

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): Charlotte Hornets-Orlando Magic (00.00), Milwaukee Bucks-Golden State Warriors y Oklahoma City Thunder-Washington Wizards (01.00) y San Antonio Spurs-Miami Heat (01.30).

- Euroliga. 8ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Valencia-Dubai (20.30) y Real Madrid-Fenerbahçe (21.00).

CICLISMO

- Vuelta a Guatemala (hasta 2).

FÚTBOL

- España. Copa del Rey. Primera eliminatoria. Orihuela-LevantePuerto de Vega-Celta, Getxo-Alavés, Atlétic Lleida-Espanyol, Palma del Río-Betis.

- De 'cabezón' a 'Panzer', un filme busca devolver el legado de Rommel Fernández a Panamá y Tenerife. Por Cristina Magdaleno Galdona

- Italia. 9ª jornada (FOTO): Cagliari-Sassuolo y Pisa-Lazio.

- Copa Libertadores. Semifinales, vuelta: Palmeiras (Bra)-LDU Quito (Ecu). (FOTO)

- Copa Sudamericana. Semifinales, vuelta (FOTO): Lanús (Arg)-U. De Chile (Chi). (FOTO)

- Copa Centroamericana. Semifinales, vuelta: Olimpia (Hon)-Alajuelense (Cos).

- Uruguay. Previa de la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya, en la que Peñarol podría consagrarse campeón de dicho certamen y en la que Nacional podría quedarse con la Tabla Anual acumulada.

- Santiago de Chile. Se estrena "ETERNO", la película documental que celebra los 100 años de Colo-Colo, uno de los equipos de fútbol más antiguos de Chile.

MOTOCICLISMO

- Madrid. Entrevista con Álex Márquez, que a falta de dos carreras se ha asegurado matemáticamente el subcampeonato del mundo de MotoGP (FOTO)(VÍDEO)

POLIDEPORTIVO

- Juegos Centroamericanos, en Guatemala. Última jornada

TENIS

- ATP Masters 1.000 de París (hasta 2). (FOTO)

- Torneos WTA 250 de Hong Kong y Jiujiang (China) y Chennai (India) (hasta 2).

