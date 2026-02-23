Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Bruselas, 23 feb (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, rebajó este lunes las expectativas de que la UE acuerde hoy el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia a un día de que se cumplan cuatro años del inicio de su invasión de Ucrania.

"Habrá un debate sobre el vigésimo paquete de sanciones. Pero, como todos saben, creo que hoy no habrá avances al respecto, pero sin duda seguiremos presionando", indicó Kallas a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.

La Comisión Europea propuso el pasado 6 de febrero vetar completamente los servicios marítimos a los petroleros rusos, sancionar a más empresas del sector energético y a más bancos rusos, así como disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen a Rusia.

El objetivo de la UE es tener lista esta vigésima ronda de sanciones con ocasión de los cuatro años de guerra a gran escala iniciada por Rusia el 24 de febrero de 2022, y tras la propuesta de Bruselas los embajadores de los Estados miembros han estado debatiendo el paquete de medidas restrictivas, que debe ser aprobado por unanimidad.

En cambio, el Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán amenazó el domingo con bloquear el nuevo paquete de sanciones hasta que Ucrania no restablezca el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzhba, dañado por ataques rusos.

Previamente, Orbán también había condicionado su apoyo al desembolso del préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Ucrania hasta que Kiev reanude el tránsito de crudo ruso.

"Hemos oído en medios de comunicación problemas que no tienen nada que ver con el vigésimo paquete de sanciones. Así que creo que no deberíamos relacionar cosas que no tienen nada que ver entre sí, sino escucharles, explicar cuáles son las razones por las que están bloqueando y luego ver si hay posibilidades de superarlas", indicó Kallas.

Sobre las propuestas de la alta representante sobre exigencias a Rusia en las conversaciones de paz, explicó que "hasta ahora la presión ha recaído sobre Ucrania" pero "está claro que debe recaer sobre la parte rusa, porque ellos son los agresores en esta guerra".

Enfatizó que "también necesitamos ver concesiones por parte de Rusia", y que "si hay limitaciones para el ejército ucraniano, también debería haberlas para el ejército ruso, porque en realidad ellos son el problema aquí".

Preguntada por si cree que Rusia debería retirar sus tropas también de territorios ocupados en Georgia o Moldavia, comentó que "estaría claro que para lograr una paz duradera deberían retirarse de todos los territorios ocupados en los que se encuentran".

"Hay quien dice que estas demandas no son realistas, pero seamos sinceros, las demandas de la parte rusa tampoco lo son en absoluto. Están exigiendo territorios que no han conquistado, ni siquiera militarmente, por medios diplomáticos. Esto es para equilibrar un poco la situación de la negociación y centrar realmente la atención en el problema, que es que Rusia sigue atacando a sus vecinos", apuntó.

Kallas se mostró pesimista sobre las negociaciones de paz "porque los negociadores rusos no se lo toman realmente en serio" y "hemos visto mucha presión sobre Ucrania para que ceda y se rinda".

"No soy tan optimista como para pensar que veremos resultados en las próximas semanas o meses", concluyó. EFE

rja/rml