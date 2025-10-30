Rusia ataca varias centrales térmicas ucranianas en su último bombardeo

Kiev, 30 oct (EFE).- Rusia atacó varias centrales térmicas que la empresa privada ucraniana DTEK tiene en diversas regiones de Ucrania, según informó la propia compañía en un comunicado.

“Serios daños en el equipamiento de las centrales térmicas”, se lee en la escueta nota de DTEK, que explica que el de este jueves es el tercer ataque contra centrales térmicas de la empresa este mes de octubre.

En total desde el comienzo de la guerra, las centrales térmicas de DTEK han sido atacadas 210 veces, según el comunicado.

Según informó a EFE la empresa, cuyo portavoz dijo no poder informar del número de centrales atacadas en este último bombardeo ruso, DTEK opera en estos momentos cinco centrales térmicas en Ucrania. Otras tres están en territorios ocupados por Rusia y una ha sido destruida por completo por los bombardeos rusos durante la guerra. EFE

