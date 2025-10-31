Viernes 31 de octubre de 2025

FÚTBOL BOTA DE ORO

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

.

FÚTBOL BOTA DE ORO

Madrid. El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé recibe en el palco del Santiago Bernabéu la Bota de Oro, un trofeo que le acredita, con 32 tantos, como el mejor goleador de las ligas europeas a lo largo de la temporada pasada. Al acto asisten, entre otros, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el entrenador blanco, Xabi Alonso y varios jugadores de la primera plantilla.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

FÚTBOL INGLATERRA/ENTREVISTA

Londres. El internacional paraguayo Diego Gómez, centrocampista del Brighton, repasa en una entrevista con EFE sus primeros meses en Inglaterra y analiza el papel de su selección de cara al próximo Mundial de 2026, entre otros asuntos. Por Manuel Sánchez y Javier Peña.

(Texto) (Foto de archivo)

.

TENIS MASTERS 1.000 PARÍS

Nanterre (Francia). Jannik Sinner, número dos del mundo, se enfrenta al estadounidense Ben Shelton por un billete en semifinales del Masters 1000 de París. También se juegan este viernes los cruces de cuartos de final Valentin Vacherot (FRA)-Felix Auger Aliassime (CAN), Aleksander Bublic (KAZ)-Alex de Miñaur (AUS) y Daniil Medvedev (RUS)-Alexander Zverev (ALE). Información de Luis Miguel Pascual

(Texto) (Foto)

.

TENIS FINALES WTA

Madrid. La española Garbiñe Muguruza, exnúmero uno del mundo y actual directora de las finales WTA de Riad, analiza en una entrevista con la Agencia EFE sus perspectivas para el último torneo del año, que reúne desde este sábado y hasta el próximo 8 de noviembre por un lado a las ocho jugadoras más destacadas de la temporada y, por otro, a los ocho mejores equipos de dobles del curso. Por Santiago Aparicio

(Texto) (Foto de Archivo)

.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO

Londres. El brasileño Felipe Massa comparece este viernes ante un tribunal de Londres para reclamar el título mundial de Fórmula 1 de 2008, ese que, según su demanda, le arrebató el famoso 'crashgate' de Renault y por el que además pide 80 millones de dólares (68,8 millones de euros) en compensación por las ganancias y los bonus que no recibió en su día.

(Texto)

--------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTOMOVILISMO

- El brasileño Felipe Massa comparece ante un tribunal de Londres para reclamar el título mundial de Fórmula 1 de 2008.

.

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): Indiana Pacers-Atlanta Hawks y Philadelphia 76ers-Boston Celtics (00.00), Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors (00.30), Chicago Bulls-New York Knicks (01.00), Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers (02.30), Phoenix Suns-Utah Jazz y Portland Trail Blazers-Denver Nuggets (03.00) y Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans (03.30).

- Euroliga. 8ª jornada (FOTO): Baskonia-Anadolu y Partizán-Barça.

.

CICLISMO

- Vuelta a Guatemala (hasta 2).

.

FÚTBOL

- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé recibe en el palco del Santiago Bernabéu la Bota de Oro, un trofeo que le acredita, con 32 goles, como el mejor goleador de las ligas europeas a lo largo de la temporadas pasada. (FOTO)(VÍDEO)

- España. LaLiga EA Sports. 11ª jornada (FOTO): Getafe-Girona (20.00 GMT)

- Alemania. 9ª jornada: Augsburgo-Borussia Dortmund (19.30 GMT)

.

RUGBY

- Previa de las ventanas de noviembre que se inician el sábado con el Irlanda-Nueva Zelanda en Chicago.

.

TENIS

- ATP Masters 1.000 de París (hasta 2). (FOTO)

- Finales WTA, previa

- Entrevista con la española Garbiñe Muguruza, exnúmero uno del mundo y actual directora de las finales WTA de Riad. Por Santiago Aparicio

- Torneos WTA 250 de Hong Kong y Jiujiang (China) y Chennai (India) (hasta 2).

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211