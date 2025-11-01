Sábado 1 de noviembre de 2025

TENIS FINALES WTA

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

.

TENIS FINALES WTA

Riad. Las ocho mejores jugadoras de la temporada, por un lado, y los ocho mejores equipos de dobles del curso por otro, se disputan a partir de este sábado la consideración de 'maestras', denominación que antaño daba nombre al último evento de la temporada, ahora bajo el título de Finales WTA. Este sábado se juegan los partidos Iga Swiatek (POL)-Madison Keys (USA), a partir de las 15.00 GMT y Anastasia Anisimova (USA)-Elena Rybakina (KAZ) a las 16.30 GMT.

(Texto)

.

TENIS PARÍS

París. El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, se enfrenta al vencedor del partido entre el alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev y el canadiense Felix Auger-Aliassime al kazajo Alexander Bublik en las semifinales del Masters 1000 de París. Información de Luis Miguel Pascual.

(Texto) (Foto)

----

AGENDA INFORMATIVA

ATLETISMO

- Previa del Maratón de Nueva York

.

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): Milwaukee Bucks-Sacramento Kings (22.00), Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves (23.00), Indiana Pacers-Golden State Warriors y Washington Wizards-Orlando Magic (00.00), Boston Celtics-Houston Rockets (01.00) y Detroit Pistons-Dallas Mavericks, en Ciudad de México (03.00)(FOTO).

- España. Liga Endesa. 5ª jornada (FOTO)(-1 GMT): BAXI Manresa-Surne Bilbao Basket (18.00), Unicaja-Bàsquet Girona (19.00), Dreamland Gran Canaria-MoraBanc Andorra (20.00), Río Breogán-Coviran Granada (21.00).

.

CICLISMO

Vuelta a Guatemala (hasta 2).

.

FÚTBOL

- España. LaLiga EA Sports. 11ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Villarreal-Rayo (14.00), Atlético de Madrid-Sevilla (16.15), Real Sociedad-Athletic (18.30), Real Madrid-Valencia (21.00)

- Alemania. 9ª jornada (-1 GMT): Heidenheim-Eintracht Fráncfort (15.30), Mainz-Werder Bremen (15.30), Leipzig-Stuttgart (15.30), St. Pauli-Borussia Monchengladbach (15.30), Union Berlin-Friburgo (15.30), Bayern Múnich-Bayer Leverkusen (18.30)

- Francia. 11ª jornada (-1 GMT): París Saint Germain-Niza (17.00), Mónaco-París FC (19.00), Auxerre-Marsella (21.05)

- Inglaterra. 10ª jornada (-1 GMT): Brighton-Leeds (16.00), Burnley-Arsenal (16.00), Crystal Palace-Brentford (16.00), Fulham-Wolverhampton (16.00), Nottingham Forest-Manchester United (16.00), Tottenham-Chelsea (18.30), Liverpool-Aston Villa (21.00)

- Italia. 10ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Udinese-Atalanta (15.00), Nápoles-Como (18.00), Cremonese-Juventus (20.45)

- Portugal. 10ª jornada (-1 GMT): Vitória Guimaraes-Benfica (21.30).

- Mundial femenino sub-17, en Marruecos (hasta 8)(-1 GMT). Cuartos de final: Brasil-Canadá (16.30) y Corea del Norte-Japón (20.00).

- Argentina. Continúa la decimocuarta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Aldosivi-Independiente Rivadavia, Barracas Central-Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield-Talleres e Independiente-Atlético Tucumán.

- México. El Monterrey del español Sergio Ramos recibe al Tigres UANL del campeón mundial Ángel Correa, en el derbi regio que marcará la decimosexta jornada del Apertura del fútbol mexicano. En otros duelos deL sábado, el líder Toluca, campeón defensor, visitará al Atlas y León al América.

- Uruguay. Nacional visita a Cerro en un encuentro enmarcado en la penúltima jornada del Torneo Clausura en el que podría consagrarse como campeón de la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

- Panamá. Con el partido entre el Sporting San Miguelito y Tauro F..C. finalizará la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

.

GOLF

- Torneo de Hong Kong del Asian Tour (hasta el 2). El mejor clasificado no exento gana una plaza para el Masters de Augusta y el Abierto Británico del 2026.

.

RUGBY

- Irlanda y Nueva Zelanda abren las ventanas de otoño de rugby en Chicago.

.

TENIS

- Masters 1000 de París (hasta 2). Semifinales

- Torneos WTA 250 de Hong Kong y Jiujiang (China) y Chennai (India) (hasta 2).

- Finales WTA, en Riad (hasta 8).

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211