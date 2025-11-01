Xi subraya el papel de APEC frente a la "marea contraria" a la globalización económica

Gyeongju (Corea del Sur), 1 nov (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, destacó este sábado en Corea del Sur el papel del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) frente a la "marea contraria" a la globalización económica, y señaló que el país asiático ha elegido la ciudad de Shenzhen como sede para la cumbre de 2026.

"APEC ha realizado contribuciones cruciales al crecimiento y la prosperidad en la región, su papel ha cobrado mayor relevancia en los últimos años a medida que la globalización económica se enfrenta a una marea contraria", dijo Xi en el último día de la cumbre.

El mandatario también afirmó que, como anfitrión de la cumbre de 2026, China "reunirá a todas las partes para avanzar en el objetivo de una comunidad Asia-Pacífico y promover el crecimiento y la prosperidad".

Xi designó a la ciudad de Shenzhen como sede de la próxima reunión de líderes de APEC, a la que definió como una "moderna metrópolis internacional situada en la costa del Pacífico, junto a Hong Kong, que hace solo unas décadas era un primitivo pueblo de pescadores".

El encuentro de este año, que comenzó el viernes, ha estado marcado por la tregua temporal de la guerra comercial entre Estados Unidos y China después la reunión bilateral entre Xi y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en Corea del Sur.

Xi, gran protagonista de la cumbre tras la partida del estadounidense, se presentó este viernes como defensor del libre comercio, abogando en una intervención ante el foro por la necesidad de crear un "entorno económico regional abierto y promover el comercio, la liberalización y la facilitación de las inversiones".

Trump se reunió el pasado jueves con el presidente chino en la ciudad surcoreana de Busan, llegando a una serie de acuerdos que suponen una desescalada de las tensiones comerciales.

El republicano se marchó de Corea del Sur ese mismo día de vuelta a Washington, sin participar en la cumbre de líderes, y dejó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, como representante de EE.UU. ante el foro. EFE

