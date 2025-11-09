San Francisco sella su pase directo a semifinales y cuatro equipos clasifican a liguilla

Los franciscanos necesitaban una victoria para asegurar su boleto a semifinales, y la lograron este sábado al vencer por 3-0 al Veraguas United.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Ciudad de Panamá, 8 nov (EFE).- El San Francisco, líder de la Conferencia Oeste con 25 puntos, selló este fin de semana su pase directo a la ronda de semifinales del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol, y se unió al ya clasificado del Este, Plaza Amador, mientras que otros cuatro equipos clasificaron a la liguilla.

Los franciscanos necesitaban una victoria para asegurar su boleto a semifinales, y la lograron este sábado al vencer por 3-0 al Veraguas United.

En otros dos partidos disputados este sábado se definieron los clasificados a la liguilla del Oeste que son el Club Atlético Independiente y el Club Deportivo Universitario, segundo y tercero con 23 y 19 puntos, respectivamente.

Independiente logró entrar a la liguilla del Oeste al derrotar por 0-2 al Atlético Nacional, quinto en el Oeste con 17 unidades, mientras que Universitario también accedió al empatar 1-1 con Herrera, favorecido en parte por la derrota del Veraguas United y el Atlético Nacional.

En otros partidos, Plaza Amador, líder del Este con 36 puntos y clasificado directo a las semifinales, igualó 1-1 con el Sporting de San Miguelito, que con este empate termina tercero con 28 enteros y obtuvo su boleto a la liguilla.

Alianza, segundo en el Este con 28 puntos, derrotó por 1-3 a Umecit y selló su pase a la liguilla.

Al Árabe Unido, cuarto en el Este con 24 unidades, no le alcanzó su victoria por 4-1 sobre Tauro para aspirar a la liguilla.

El Tauro terminó colista del Este con 13 puntos.

La liguilla, de la que saldrán los otros dos semifinalistas que enfrentarán al Plaza Amador y San Francisco en la búsqueda de su boleto a la final del Clausura 2025, se disputará el 22 y 23 de noviembre en un partido único en el que Alianza se medirá con el Deportivo Universitario y el CAI con el Sporting San Miguelito. EFE

fa/car