Ucrania reporta 196 combates, la mayoría de ellos en Provosk

Las fuerzas rusas lanzaron un ataque con misiles y 54 ataques aéreos contra posiciones y zonas pobladas ucranianas, con 41 misiles, 126 bombas aéreas guiadas y 5.276 drones kamikaze, y llevaron a cabo ataques de artillería contra posiciones y asentamie...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Berlín, 9 nov (EFE).- El Estado Mayor ucraniano informó este domingo de que durante las últimas 24 horas se registraron 196 combates, la mayoría de ellos concentrados en el sector de Pokrovsk, donde los invasores rusos lanzaron 73 ataques.

Las fuerzas rusas lanzaron un ataque con misiles y 54 ataques aéreos contra posiciones y zonas pobladas ucranianas, con 41 misiles, 126 bombas aéreas guiadas y 5.276 drones kamikaze, y llevaron a cabo ataques de artillería contra posiciones y asentamientos de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

La conquista de Pokrovsk parece haberse convertido en una prioridad para Rusia por la importancia estratégica del lugar, que le permitiría lanzar una ofensiva para ocupar toda la región de Donetsk.

La ciudad está asediada por los rusos y la guerra ha llevado a un éxodo masivo de sus habitantes. Antes de la guerra Pokrovsk tenía 60.000 habitantes y ahora se calcula que en la ciudad sólo viven cerca de 1.500 personas.

Rob Lee, experto del Foreign Policy Research Institute, dijo al canal alemán DW que aunque los rusos han logrado que grupos de soldados y saboteadores ingresen en la ciudad, no se puede determinar que zonas controlan.

Otros expertos, como el coronel austriaco Markus Reisner, considera que para Rusia la toma de Pokrovsk sería importante no sólo militarmente sino también por el efecto mediático.

"Pokrovsk es una ciudad importante y Rusia no ha tenido éxitos en ciudades importantes. La toma sería para Rusia en 2025 un éxito de peso. Desde el punto de vista mediático para ellos la conquista antes de finales de año sería importante", señaló. EFE

rz/ah