Martes 11 de noviembre de 2025

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

FÚTBOL MUNDIAL SUB-17

Redacción Deportes. La fase de grupos del Mundial masculino Sub-17 de Catar acaba este martes con los partidos Chile-Canadá, Uganda-Francia, Irlanda-Paraguay, Uzbekistán-Panamá, Burkina Faso-Tayikistán, República Checa-EE.UU., Arabia Saudí-Mali y Nueva Zelanda-Austria.

FÚTBOL SOCCEREX

Miami. El foro 'Soccerex Miami', que reúne a más de 2.000 delegados incluyendo altos ejecutivos de la FIFA, la CONCACAF, LALIGA o la AFA, entre otros, comienza en Miami Beach, en el sur de Florida (EE.UU.) para compartir temas claves, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2026, que acogerá Estados Unidos.

TENIS FINALES ATP

Redacción Deportes. El español Carlos Alcaraz se enfrenta este martes al estadounidense Taylor Fritz por acercarse a las semifinales y el italiano Lorenzo Musetti juega contra el australiano Alex de Miñaur por seguir con opciones en las Finales ATP, que se juegan en Turín (Italia) hasta el domingo 16 de noviembre.

BALONCESTO

- NBA: Brooklyn Nets-Toronto Raptors y New York Knicks-Memphis Grizzlies (00.30 GMT), Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors y Philadelphia 76ers-Boston Celtics (01.00), Utah Jazz-Indiana Pacers (02.00) y Sacramento Kings-Denver Nuggets (04.00).

- Euroliga. 10ª jornada: Hapoel Tel Aviv-Baskonia, en Sofía (19.05 GMT); y Valencia Basket-Real Madrid (19.30).

CICLISMO

- Ciclocrós. Superprestigio. Jaarmarktcross de Niel (Bélgica).

FÚTBOL

- Mundial Sub-17, en Catar (hasta 27): Chile-Canadá y Uganda-Francia (12.30 GMT), Irlanda-Paraguay y Uzbekistán-Panamá (13.30), Burkina Faso-Tayikistán y República Checa-EE.UU. (14.45) y Arabia Saudí-Mali y Nueva Zelanda-Austria (15.45).

- Presentación de la doble última jornada de clasificación mundialista en Europa.

- La selección de Argentina, que el viernes juega un amistoso en Luanda contra Angola, se entrena por la tarde en La Finca Resort, en Algorfa (Alicante). --VERDÚ--

- San José. Los organizadores de un partido entre leyendas del Real Madrid y el Barcelona anuncian en San José los detalles del partido que se disputará en Costa Rica. (FOTO) (VIDEO)

- Tegucigalpa. La selección de Honduras, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, viaja a Managua para enfrentar a Nicaragua en la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

- El Club Atlético Independiente (CAI), segundo de la Conferencia Oeste, y el Sporting San Miguelito (SSM), tercero del Este, se miden este martes por uno de los dos últimos cupos que otorga la liguilla de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) para las semifinales del torneo clausura 2025.

TENIS

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 16) (FOTO). No antes de las 13.00 GMT: Carlos Alcaraz (ESP)-Taylor Fritz (USA). No antes de las 19.30 GMT: Lorenzo Musetti (ITA)-Alex de Miñaur (AUS).

