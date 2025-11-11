Taiwán eleva su alerta y evacúa a más de 3.000 personas ante la llegada de tifón Fung-wong

Taipéi, 11 nov (EFE).- Taiwán elevó este martes sus niveles de alerta y evacuó a más de 3.000 personas ante la llegada del tifón Fung-wong, una tormenta que, si bien se ha debilitado en las últimas horas, amenaza con dejar lluvias torrenciales en la mitad oriental de la isla.

La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán decretó la advertencia marítima y terrestre por tifón para el condado oriental de Taitung y las regiones sureñas de Pingtung, Kaohsiung y Tainan, en donde se prevé que Fung-wong, conocido localmente como Uwan, toque tierra en la noche local del miércoles.

Según la última medición del organismo, el tifón se encontraba a las 14.30 hora local (06.30 GMT) de este martes a unos 312 kilómetros al suroeste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, con vientos máximos sostenidos de 100,8 kilómetros por hora (km/h) en su centro y ráfagas de hasta 126 km/h.

La CWA ya emitió avisos por "lluvias extremadamente torrenciales", el nivel máximo de alerta, para las zonas montañosas del condado oriental de Yilan, así como advertencias por "lluvias torrenciales" en Hualien, Isla Orquídea, Isla Verde y el resto del propio Yilan.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, Chu Mei-lin, pronosticadora de la CWA, señaló esta mañana que Fung-wong se ha debilitado, pero que todavía presenta una gran amenaza para Taiwán y sus aguas circundantes a medida que se aproxima.

La experta agregó que la interacción entre las bandas exteriores del tifón y el monzón del noreste ya está provocando vientos y lluvias intensas en varias zonas de la isla, con acumulados superiores a los 500 milímetros en áreas montañosas de Yilan entre la medianoche del lunes y la mañana del martes.

Evacuaciones y cierres

Ante la proximidad del tifón, el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) reportó que 3.337 personas habían sido evacuadas hasta la mañana del martes, la mayoría de ellas en el condado de Hualien, que fue duramente golpeado a finales de septiembre por el supertifón Ragasa.

Las intensas lluvias asociadas al citado temporal propiciaron el desbordamiento de un lago represado en las cercanías del municipio de Guangfu, en Hualien, dejando 19 muertos, cinco desaparecidos y 157 heridos, además de más de 1.600 viviendas afectadas por deslizamientos de tierra.

Por el momento, el CEOC señaló que se habían registrado 41 incidentes de diversa gravedad en toda la isla y diez personas habían resultado heridas por los efectos del tifón Fung-wong.

"Pido a todos que eviten las zonas peligrosas, como montañas o costas, y que tomen con antelación las medidas de prevención necesarias", manifestó el presidente taiwanés, William Lai, a través de su cuenta de Facebook.

Además, la Dirección General de Administración de Personal (DGPA), responsable de supervisar a los empleados públicos, anunció la suspensión total de clases y actividades laborales este martes en cuatro distritos -Taoyuan, Yilan, Hualien y Penghu-, así como un cierre parcial en otros dos -Taipéi y Nuevo Taipéi-.

El temporal también ha causado la cancelación o modificación de más de medio centenar de vuelos y la suspensión de viajes en ocho rutas de ferry este martes, de acuerdo a CNA.

Durante el fin de semana, Fung-wong azotó con fuerza Filipinas, dejando a su paso lluvias torrenciales e inundaciones severas que obligaron a la evacuación preventiva de 1,4 millones de personas en Luzón, la isla donde se encuentra Manila. EFE

