126-102. Los Thunder convierten en pesadilla el regreso de Steph Curry

En el día en el que Estados Unidos celebra a sus veteranos, los Thunder incrementaron a 11-1 su balance de victorias y derrotas en este arranque de la NBA, el mejor entre las 30 franquicias de la liga.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Redacción Deportes (EE.UU.), 11 nov (EFE).- Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA, se paseó este martes en el Paycom Center frente a Golden State Warriors, al que derrotó por 126-102, y convirtió en pesadilla el regreso de Steph Curry con la franquicia de la Bahía después de tres partidos de baja.

En el día en el que Estados Unidos celebra a sus veteranos, los Thunder incrementaron a 11-1 su balance de victorias y derrotas en este arranque de la NBA, el mejor entre las 30 franquicias de la liga.

Shai Gilgeous Alexander volvió a dominar con 28 puntos, 5 rebotes y 11 asistencias, con 11 de 19 en tiros de campo en solo 28 minutos en pista.

El último MVP no jugó el cuarto período, al igual que el resto de titulares excepto Ajay Mitchell, con el partido ya ampliamente sentenciado a favor de OKC.

Chet Holmgren aportó un doble doble de 23 puntos y 11 rebotes, Ajay Mitchell metió 17 e Isiah Joe logró 19 saliendo del banquillo para los Thunder, que siguen sin poder contar con Jalen Williams, operado en una mano.

OKC lanzó con un 50 % de acierto en tiros de campo y conectó 16 triples de 36 intentos.

Los Warriors arrancaron de la peor forma su gira de seis partidos lejos de San Francisco, con una actuación muy deslucida, falta de intensidad y con muchas distracciones que los Thunder aprovecharon.

El equipo de Steve Kerr acumuló 20 pérdidas, 7 de ellas en un tercer período acabado 44-28 a favor de OKC.

Curry regresó con 11 puntos (4 de 13 en tiros de campo y 1 de 5 en triples) en 19 minutos en pista. Sin el dominicano Al Horford, baja por un problema en un dedo, Jonathan Kuminga fue el máximo anotador de Golden State con 13 puntos. Jimmy Butler aportó 12 y Draymond Green no pasó de los 3 puntos en 21 minutos.

Pat Spencer metió 12 puntos en 12 minutos saliendo el banquillo.

El equipo de Steve Kerr tiene un balance de 6 victorias y 6 derrotas, todas sufridas fuera de casa. Le espera ahora una doble cita de alto voltaje en San Antonio contra los Spurs del pívot francés Victor Wembanyama.

Los Warriors aguantan un cuarto

Aguantaron un cuarto los Warriors en el Paycom Center. Steph Curry llevó de la mano a los de la Bahía con 7 puntos en un buen primer cuarto, pero el poderío de OKC emergió en el segundo.

Dos parciales, el primero de 12-3 y el segundo de 15-5, dispararon la ventaja de OKC hasta el 63-40 en el segundo cuarto y encarrilaron la plácida victoria de los hombres de Mike Daigneault.

Gilgeous Alexander y Chet Holmgren sellaron respectivamente 13 y 12 puntos en el tercer cuarto, en el que la ventaja de los Thunder se convirtió en una humillación para los Warriors.

Con otro parcial de 12-2, los Thunder se llevaron una ventaja de 35 puntos al cuarto período, en el que ambas franquicias vaciaron sus banquillos. EFE

us/hbr