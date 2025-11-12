Los reyes de España homenajean con una ofrenda floral a los héroes caídos de China

Pekín, 12 nov (EFE).- Los reyes de España presentaron este miércoles una ofrenda floral ante el Monumento de los Héroes del Pueblo chino, situado en la plaza pequinesa de Tiananmen, después de la reunión que mantuvo el monarca con el presidente chino, Xi Jinping.Tras la interpretación de los himnos de ambos países, Felipe y Letizia siguieron a dos soldados chinos que portaban una corona de crisantemos blancos con la inscripción "SS. MM. los reyes de España".Una vez colocada la corona al pie del monumento, Felipe VI ajustó la posición de la cinta con la inscripción sobre las flores.El obelisco, situado justo al norte del Mausoleo del líder chino Mao Zedong y entre el Museo Nacional y el Gran Palacio del Pueblo, conmemora a los caídos durante conflictos y levantamientos de la historia china contemporánea, que abarcan las Guerras del Opio, la revolución que derrocó al último emperador del país o la guerra de resistencia contra la invasión japonesa.El monumento, completado en 1958, es una de las paradas habituales durante numerosas visitas de Estado de dignatarios extranjeros al gigante asiático.Su construcción se impulsó en 1952, cuando la República Popular China, fundada por Mao, apenas contaba con tres años de existencia.Felipe VI se dirigió hacia la plaza de Tiananmen desde el Gran Palacio del Pueblo, donde sostuvo una reunión con Xi tras la cual se refrendaron diez acuerdos entre Pekín y Madrid.Por su parte, la reina Letizia se trasladó a Tiananmen desde un centro de servicios para personas discapacitadas en la capital china, que visitó junto a la esposa de Xi, Peng Liyuan.La viceministra de Asuntos Exteriores de China Hua Chunying acompañó a los reyes de España durante el evento, tras el cual Felipe VI mantendrá reuniones con el primer ministro chino, Li Qiang, y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), Zhao Leji.

La segunda jornada del viaje de Estado de los monarcas españoles, que se inició el martes en la ciudad china de Chengdu, concluirá con una cena de Estado ofrecida por el mandatario chino y un concierto a cargo de la Orquesta Titular del Teatro Real de España. EFE

