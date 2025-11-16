Chile se prepara para elegir al sucesor de Boric y encuestas apuntan a una segunda vuelta

Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- Un total de 3.498 locales electorales se preparan para abrir sus puertas este domingo y dar comienzo a las elecciones generales en Chile, en las que se escogerá al sucesor del actual presidente, el progresista Gabriel Boric, y se renovará el Parlamento.

Los centros de votación estarán abiertos desde las 08:00 hora local (11:00 GMT) hasta las 18:00 (21:00 GMT) y se espera que los resultados estén un par de horas después, aunque todas las encuestas señalan que ningún candidato a La Moneda sacará el 50 % más uno de los votos, por lo que habrá que celebrar una segunda vuelta o balotaje el 14 de diciembre.

Los sondeos dan como ganadora a la comunista Jeannette Jara, exministra de Boric, con cerca del 30 % en intención de voto, y apuntan que el segundo puesto estaría muy disputado, con un empate en el 20 % de los votos, entre los ultaderechistas José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Es la primera vez desde el retorno a la democracia que hay dos candidatos que defienden el legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) tan competitivos.

En cuarto lugar, estaría la representante de la derecha tradicional, la exalcaldesa Evelyn Matthei, que fue la favorita durante meses y cayó al cuarto lugar.

La campaña ha estado marcada por el aumento de la delincuencia y de la percepción de inseguridad, pese a que Chile es uno de los países más seguros de América, con una tasa de homicidios en el primer semestre del años de 2,5 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.

Las tres derechas han prometido mano dura contra la delincuencia y el cierre de la frontera norte para evitar el ingreso de migrantes irregulares.

Si las tres opciones conservadoras se unen en segunda vuelta, algo que vaticinan todos los analistas, hay escasas opciones de que llegue al poder Jara, la primera militante que representa a toda la izquierda y la centro-izquierda en unas presidenciales y quien fue elegida en unas primarias abiertas a la ciudadanía el pasado junio.

Los más de 15,6 millones de personas que están llamadas a la urnas también tienen que elegir a toda la Cámara de Diputados (155) y a la mitad del Senado, unas elecciones en las que los sondeos pronostican un considerable avance del conservadurismo e incluso la opción de alcanzar la mayoría en ambas cámaras.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político. EFE

