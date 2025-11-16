Doncic arrolla a los Bucks, OKC pone el piloto automático

Con Shai Gilgeous Alexander de nuevo protagonista (33 puntos con 13 de 19 en tiros de campo y 3 de 4 en triples) y 25 puntos de Chet Holmgren, los Thunder triunfaron por 109-96 en el campo de los Hornets para celebrar su quinta victoria consecutiva.

Milwaukee (EE.UU.), 15 nov (EFE).- Luka Doncic arrolló este sábado a los Milwaukee Bucks con 41 puntos para cerrar con victoria la gira de los Lakers, en una jornada de la NBA marcada por un nuevo triunfo de los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones, que tienen un brillante balance de 13-1.

Los campeones tienen el mejor balance de la NBA con 13 victorias y una sola derrota.

En Milwaukee, Doncic selló 41 puntos, nueve rebotes y seis asistencias en 38 minutos, apoyado por Deandre Ayton, quien logró un doble doble de 20 puntos y diez rebotes, y de un Austin Reaves de 25 puntos.

Apenas 24 horas después de ganar en New Orleans contra los Pelicans, los Lakers volvieron a competir en Milwaukee, donde incrementaron su balance de la temporada a 10-4 a costa de unos Bucks que pagaron el desgaste de energías realizado, también el viernes, en la prórroga contra los Charlotte Hornets.

En los Bucks, Giannis Antetokounmpo se quedó solo y sus 32 puntos y diez rebotes no fueron suficientes para evitar la derrota.

Mitchell rescata a los Cavs

Donovan Mitchell lideró la remontada de los Cavs contra los Memphis Grizzlies al anotar catorce de sus 30 puntos en el cuarto período, acabado 32-16 para su equipo.

Los Cavs estuvieron abajo nueve puntos al principio del cuarto período frente a unos Grizzlies en los que el canario Santi Aldama logró un doble doble de doce puntos y once rebotes en 25 minutos saliendo del banquillo.

Jaren Jackson fue el máximo anotador de los Grizzlies, que perdieron a Ja Morant por lesión en una pantorrilla cuando llevaba siete puntos en seis minutos.

Los Indiana Pacers siguen sin ver la luz en esta temporada tras disputar las Finales el año pasado. Perdieron 129-111 en el campo de unos Toronto Raptors que llevan tres victorias seguidas.

Los Pacers solo ganaron un partido este año y perdieron doce, en una temporada en la que no pueden contar con Tyrese Haliburton, baja por una lesión en el tendón de Aquiles.

Finalmente, los Denver Nuggets solo necesitaron 14 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias del serbio Nikola Jokic para salir ganadores 123-112 de su visita a los Minnesota Timberwolves. EFE

