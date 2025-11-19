China suspende las importaciones de mariscos de Japón ante tensión bilateral, según medios

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Tokio, 19 nov (EFE).- China comunicó a Japón que suspenderá sus importaciones de marisco, afirmó este miércoles una fuente gubernamental nipona citada por la agencia Kyodo, apenas dos semanas después de haberlas reanudado y en plena escalada de tensión bilateral a causa de Taiwán.

Japón comenzó a exportar de nuevo mariscos a China el pasado 7 de noviembre después de que Pekín levantara parcialmente el veto impuesto en agosto de 2023, cuando el país nipón comenzó a verter al mar grandes cantidades de agua contaminada y tratada de la central nuclear de Fukushima, dañada por el terremoto y posterior tsunami de marzo de 2011.

La reimposición del veto, que no ha sido confirmado por China, indica que continúa la tensión entre ambos países debido a las recientes declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre una posible intervención japonesa en un conflicto en torno a Taiwán. EFE

