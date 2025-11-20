Procesados por terrorismo en paro de Ecuador serán investigados por ataque y resistencia

El fiscal Galiano Balcázar aseguró que durante la instrucción fiscal se realizaron pericias y recolectaron indicios que le permiten justificar el cambio de delito a ataque y resistencia en concurso real de infracciones, ya que se investigará la resiste...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Guayaquil (Ecuador), 19 nov (EFE).- Las trece personas procesadas por el delito de terrorismo, que fueron detenidas en la provincia ecuatoriana de Imbabura durante el paro indígena que duró un mes, ahora serán investigadas por ataque y resistencia, después de que la Fiscalía solicitara este miércoles una reformulación de cargos.

El fiscal Galiano Balcázar aseguró que durante la instrucción fiscal se realizaron pericias y recolectaron indicios que le permiten justificar el cambio de delito a ataque y resistencia en concurso real de infracciones, ya que se investigará la resistencia con violencia a los policías y los daños a bienes públicos que supuestamente habrían ocasionado los procesados en un ataque a un cuartel de Policía del municipio de Otavalo, en Imbabura.

Afirmó que agentes de Criminalística determinaron que los daños ascienden a más 125.000 dólares, pues también se destruyeron vehículos, motocicletas y maquinaria pesada.

La detención de estas personas se produjo después del ataque al destacamento policial, el 22 de septiembre, en el marco de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), después de que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel.

Fueron enviados inmediatamente a prisión preventiva y doce de ellos estuvieron encarcelados hasta el 24 de octubre, cuando un tribunal cambió esa medida por presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

Este miércoles, una jueza ordenó la liberación del número trece, aceptó la reformulación de cargos y también la vinculación al proceso de cinco personas más.

"Nos llama la atención que después de que la Fiscalía nos dijo que eran terroristas, que el presidente de la República (Daniel Noboa) sacó una foto en X diciendo que son aliados del Tren de Aragua, hoy quieran lavarse las manos. Ahora queremos que la Fiscalía se haga cargo de su falta de objetividad", dijo a medios locales Mario Ruiz, abogado de uno de los procesados.

"Después de unos treinta días también posiblemente nos va a decir que no han sido ni siquiera responsables del ataque o resistencia", añadió.

Las protestas indígenas, que se concentraron en Imbabura, terminaron el 22 de octubre sin que el Gobierno accediera a ninguna de las exigencias de la Conaie, y se saldaron con dos muertos, 473 heridos, 206 detenidos y 391 violaciones a los derechos humanos, según organizaciones de la sociedad civil. EFE

cbs/rrt