Incautan catorce toneladas de cocaína en el principal puerto de Colombia en el Pacífico

Bogotá, 20 nov (EFE).- Las autoridades incautaron 14 toneladas de cocaína en Buenaventura, ciudad que tiene el principal puerto de Colombia en el Pacífico, una operación que, según el presidente Gustavo Petro, supone la "incautación más grande de la Policía" en la última década.

"¡ALERTA! La incautación más grande de la Policía de Colombia en la última década. Son 14 toneladas de cocaína incautadas sin un solo muerto en el Puerto de Buenaventura", expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X, donde divulgó un video de la operación.

El mandatario criticó así el operativo Lanza del Sur que el Gobierno estadounidense realiza para combatir el narcotráfico en Latinoamérica, argumento utilizado para destruir una veintena lanchas supuestamente cargadas con droga en aguas del Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, en las que han muerto más de 80 personas.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína y, según el último informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), concentra 253.000 de las 376.000 hectáreas de cultivos de coca en el mundo, es decir, dos terceras partes.

El pasado 15 de septiembre, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber "incumplido manifiestamente" en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.

Al respecto, Petro reiteró el miércoles que esa decisión de Estados Unidos fue "arbitraria" y dijo que el crecimiento de los cultivos de coca en los últimos años tiende a estabilizarse o incluso a reducirse.

"La tasa de crecimiento de cultivos de hoja de coca en Colombia en mi gobierno tiende a descender. Tiende a estabilizarse, diría yo. Esperamos que se vuelva negativa", manifestó Petro en una alocución al país en la que abordó el problema de las drogas y el conflicto armado. EFE

