Viernes 21 de noviembre de 2025

FÚTBOL INGLATERRA

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

.

FÚTBOL INGLATERRA

Londres. Los veinte componentes de la liga se reúnen este viernes en Londres para, entre otros asuntos, votar a favor o en contra de tres de las propuestas que pueden modelar el futuro de la competición en las próximas décadas: el límite salarial (SCR), el límite de gasto (TBA) y la sostenibilidad a corto y largo plazo (SSR) en una competición cuyas reglas financieras, aprobadas en 2013, se han quedado anticuadas.

(Texto)

.

FÚTBOL FINAL COPA SUDAMERICANA

Asunción. El Lanús argentino y el Atlético Mineiro velan armas este viernes para enfrentarse este sábado en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción en la Final de la vigésima cuarta edición de la Copa Sudamericana.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL MUNDIAL SUB-17

Redacción Deportes. La selección de Brasil, cuatro veces campeona (1997, 1999, 2003 y 2019), se enfrenta este viernes a la de Marruecos en la eliminatoria estrella de los cuartos de final del Mundial Sub-17 masculino de Catar, fase que se completa con los duelos Austria-Japón, Italia-Burkina Faso y Portugal-Suiza.

(Texto)

.

TENIS COPA DAVIS

Bolonia (Italia). La selección de Bélgica, verdugo en cuartos de final de la Francia, se enfrenta este viernes a la de Italia, que eliminó previamente a la de Austria, en la primera semifinal de la Copa Davis de tenis, que se disputa en la ciudad italiana de Bolonia. Información de Tomás Frutos.

(Texto) (Foto)

.

AUTOMOVILISMO G.P. LAS VEGAS F1

Redacción deportes. Las dos primeras sesiones de entrenamientos libres abren este viernes la acción en el Gran Premio de Las Vegas, vigésima segunda prueba del Campeonato del Mundial de Fórmula 1, en el circuito urbano de la ciudad estadounidense.

(Texto) (Foto)

.

INDUSTRIA DEL DEPORTE

.

JUEGOS BOLIVARIANOS

PREVIA

Lima. El ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 comienza en América con la cita en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho de más de 4.000 deportistas de 17 países que competirán en la XX edición de los Juegos Bolivarianos del 22 de noviembre al 7 de diciembre

(Texto) (Foto)

.

BOLIVIA

La Paz. La delegación que representará a Bolivia en los Juegos Bolivarianos de Lima viajará finalmente con un número reducido, pues debido a una drástica reducción del presupuesto, el plan original de desplazar a 300 competidores, cayó a 200. Por Esteban Biba

(Texto) (Foto)

.

CHILE

Santiago de Chile. Chile acude con una delegación de 297 deportistas a la vigésima edición de los Juegos Bolivarianos que se desarrollarán a partir de este sábado en Ayacucho y Lima, donde aspira, como mínimo, repetir su tercer lugar en 2024. Por María José Rey

(Texto) (Foto)

.

EL SALVADOR

San Salvador. El Salvador asistirá a los XX Juegos Bolivarianos, que se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho, con 95 atletas —38 mujeres y 57 hombres— que competirán en 18 disciplinas siendo el tiro con arco la esperanza para la obtención de medallas.

(Foto) (Texto)

.

GUATEMALA

Ciudad de Guatemala. Una delegación de 134 deportistas representará a Guatemala en los XX Juegos Bolivarianos, que se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho.

.

PANAMÁ

Ciudad de Panamá. Panamá apuesta por una delegación que combina deportistas jóvenes con proyección y deportistas con experiencia olímpica para afrontar los XX Juegos Bolivarianos, que se celebrarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho. Por Rogelio Adonican Osorio

(Texto) (Foto)

.

PARAGUAY

Asunción. Paraguay estará presente con 127 atletas en 20 deportes en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 que comenzarán el sábado, y apostará por oro en squash con los raquetistas abanderados Fiorella Gatti y Franchesco Marcantonio, así como en jabalina con Lars Flaming, entre otras figuras del país. Por Javier Aliaga

(Texto) (Foto)

.

VENEZUELA

Caracas. Los hermanos Limardo, en esgrima, y las judocas Karen León y Anriquelis Barrios son algunas de las cartas de presentación del equipo venezolano en los XX Juegos Bolivarianos que Lima y Ayacucho acogerán del 22 de noviembre al 7 de diciembre. Por Luisa Salomón

(Texto)

---------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

AUTOMOVILISMO

- Entrenamientos libres 1 (00.30 a 01.30 GMT) y 2 (04.00 a 05.00 GMT) del Gran Premio de Las Vegas, 22ª prueba del Mundial de Fórmula 1, en el circuito urbano de la ciudad estadounidense. (FOTO)

.

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers (01.00), Boston Celtics-Brooklyn Nets y Toronto Raptors-Washington Wizards (01.30), Chicago Bulls-Miami Heat (02.00), Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans (02.30), Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves (03.00), Houston Rockets-Denver Nuggets (03.30) y Golden State Warriors-Portland Trail Blazers (FOTO) y Utah Jazz-Oklahoma City Thunder (04.00).

- Euroliga. 12ª jornada (FOTO): Baskonia-Bayern (20.30) y Valencia Basket-Estrella Roja (20.00 GMT).

.

FÚTBOL

- España. LaLiga EA Sports. 13ª jornada (FOTO): Valencia-Levante (20.00 GMT).

- Alemania. 11ª jornada: Mainz-Hoffenheim (19.30 GMT).

- Francia. 13ª jornada: Niza-Marsella (19.45 GMT). (FOTO)

- Mundial Sub-17, en Catar (hasta 27). 1/4 de final (-1 GMT): Austria-Japón (13.30), Italia-Burkina Faso (14.30), Portugal-Suiza (15.45) y Marruecos-Brasil (16.45)

- Serie previa de la final de la Copa Sudamericana: Lanús-At. Mineiro.

.

FÚTBOL SALA

- Comienza el Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic).

.

TENIS

- Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 23)(FOTO). Primera semifinal: Bélgica-Italia (15.00 GMT). Información de Tomás Frutos.

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211