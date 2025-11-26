Taiwán busca comprar "misiles de ataque de largo alcance" con nuevo presupuesto de Defensa

Taipéi, 26 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán manifestó este miércoles que el presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.880 millones de dólares) propuesto para el período 2026-2033 permitirá la adquisición de "misiles de ataque de precisión de largo alcance".

En un comunicado, la cartera explicó que este presupuesto, que aún requiere el visto bueno del Parlamento, también incluye partidas destinadas a comprar artillería de precisión, sistemas de misiles antiaéreos, antibalísticos y antitanque, así como vehículos no tripulados y "sistemas para contrarrestarlos", entre otras categorías de armamento. EFE

