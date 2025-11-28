La Cedeao suspende a Guinea-Bisáu por el golpe de Estado militar que derrocó a Embaló

Nairobi, 28 nov (EFE).- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), ha suspendido a Guinea-Bisáu de todos sus órganos de decisión por el golpe de Estado que dieron los militares este miércoles y que derrocó al presidente saliente, Umaro Sissoco Embaló, según anunció el bloque regional de doce países.

En un comunicado emitido esta madrugada tras una cumbre extraordinaria virtual de jefes de Estado y Gobierno de la organización para analizar esa crisis, el bloque optó por "suspender a Guinea-Bisáu de todos los órganos decisorios de la Cedeao hasta que se restablezca el orden constitucional pleno y efectivo en el país".

La Cedeao condenó "en los términos más enérgicos" el golpe de Estado, exigió "el restablecimiento incondicional del orden constitucional sin demora" y rechazó "cualquier acuerdo que perpetúe la interrupción ilegal del proceso democrático y la subversión de la voluntad del pueblo de Guinea-Bisáu". EFE

