La china Wingtech acusa a filial neerlandesa Nexperia de obstaculizar solución en disputa

Pekín, 29 nov (EFE).- La china Wingtech acusó a su filial neerlandesa Nexperia B.V. de bloquear una salida negociada a la disputa por el control de la compañía y de difundir “acusaciones falsas”, en un conflicto que mantiene tensas las cadenas globales de semiconductores y que sigue abierto pese a la suspensión parcial de la intervención dictada por Países Bajos.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de WeChat este viernes, Wingtech afirmó que la carta abierta difundida el jueves por la unidad neerlandesa, en la que denunciaba la falta de una “respuesta significativa” de las entidades chinas para restaurar la cadena de suministro, contiene “información errónea y engañosa” y omite que la raíz de la crisis es la “privación ilegal” del control accionario que, según Pekín, sufrió la matriz china tras las medidas adoptadas por La Haya.

Wingtech acusó a Nexperia B.V. de “evadir el núcleo del problema”, ignorar sus demandas legítimas y carecer de “sinceridad básica” para iniciar un diálogo real orientado a la normalización del suministro global de chips.

La firma reclamó a la filial neerlandesa que presente propuestas “constructivas” para restaurar su control y que cese lo que describió como tácticas de dilación.

De forma paralela, Nexperia China respondió con un comunicado propio en el que desmintió que sea “incontactable” y acusó a la parte neerlandesa de obstaculizar la comunicación al eliminar cuentas de correo corporativas y bloquear accesos a los sistemas internos, informó el diario oficialista Global Times.

También exigió detener los planes de expansión de capacidad en Malasia y retomar el envío de obleas esenciales para la producción en China.

Según la versión difundida por medios oficiales chinos, la parte neerlandesa ha adoptado “acciones unilaterales” y ha evitado abordar el “problema central” del control corporativo, lo que, según Wingtech, dificulta una salida negociada.

El conflicto se remonta a finales de septiembre, cuando el Gobierno neerlandés intervino Nexperia invocando riesgos para la seguridad económica europea.

Un tribunal de Ámsterdam apartó entonces a directivos chinos y colocó la empresa bajo administración judicial, lo que desencadenó una suspensión temporal de exportaciones desde China y generó preocupación en la industria automotriz europea.

Aunque Países Bajos suspendió parcialmente la orden administrativa tras dos rondas de consultas con Pekín este mes, las medidas judiciales siguen vigentes, y tanto China como la Unión Europea han instado a que las partes resuelvan sus diferencias mediante negociaciones internas. EFE

