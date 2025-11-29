La UA suspende a Guinea-Bisáu de sus órganos y actividades por el golpe de Estado militar

Nairobi, 29 nov (EFE).- La Unión Africana (UA) suspendió "de forma inmediata" a Guinea-Bisáu de todas las actividades y órganos de la organización por el golpe de Estado perpetrado el miércoles por militares que derrocó al presidente saliente, Umaro Sissoco Embaló, hasta que se restablezca el orden constitucional en el país.

En un comunicado emitido esta madrugada tras una sesión extraordinaria del Consejo de Paz y Seguridad, la UA confirmó la decisión de "suspender de forma inmediata a la República de Guinea-Bisáu de participar en todas las actividades de la Unión, sus órganos e instituciones, hasta que se restablezca el orden constitucional en el país".

El Consejo, en línea con la política de "tolerancia cero" frente a los "cambios inconstitucionales de gobierno" de la UA, calificó la asonada como "un grave atentado contra el orden democrático y constitucional" que "socava las perspectivas esenciales de estabilidad" expresadas por los ciudadanos en las elecciones generales del pasado domingo. EFE

