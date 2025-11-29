República Dominicana vence a México en el inicio del clasificatorio FIBA Américas

Zacatecas (México), 28 nov (EFE).- La selección de República Dominicana de baloncesto superó este viernes 92-85 a México en el inicio de la clasificación FIBA Américas rumbo al Mundial de Catar 2027.

En el partido realizado en el Gimnasio Marcelino González, de Zacatecas, ubicado al centro-norte de México, el quinteto del seleccionador argentino Néstor Rafael García se impuso gracias a las destacadas actuaciones de Andrés Feliz, máximo anotador con 21 puntos, y de Chris Duarte que consiguió ocho rebotes.

México arrancó encendido gracias a la mano caliente de Pako Cruz, y de Joseph Ávila, quienes encestaron dos triples cada uno, y el dominio bajo el aro de Fabien James y el propio Ávila, con tres rebotes, respectivamente, para construir una ventaja de 23-17 al termino del primer periodo.

En el segundo cuarto, República Dominicana reaccionó impulsado por Chris Duarte y Andrés Feliz, remontó 42-39, a lo que también contribuyó las perdidas de balón del local y el descontrol mostrado por Paul Stoll, quien concedió un par de faltas técnicas.

Un gran cierre de Gabriel Girón y Pako Cruz permitieron al equipo mexicano recuperar el mando 43-42 antes del descanso.

En la reanudación el quinteto local volvió a caer en imprecisiones en sus transiciones que aprovecharon los dominicanos para despegarse 68-58 con los encestes de Joel Soriano, sumados a la consistencia de Duarte y Feliz.

En el último periodo, México despertó gracias a los puntos que aportó Yahir Bonilla desde la banca y a los triples de Pako Cruz y un par de Ávila para igualar 78-78 a tres minutos del final.

El equipo dominicano no se desesperó; apagó la reacción con dos encestes desde la línea de tres de Jean Montero, que fueron determinantes para sellar la victoria por 92-85.

México es una de las 16 selecciones de FIBA Américas que buscan una de las siete plazas al Mundial de Catar 2027.

El quinteto del seleccionador Omar Quintero forma parte del grupo A, junto a República Dominicana, Nicaragua y Estados Unidos.

En esta primera fase de la clasificación los equipos chocarán entre sí, con un juego en casa cada uno, en tres ventanas.

En sus siguiente partido, México visitará a República Dominicana el próximo lunes. EFE

