Cincinnati renueva por dos temporadas y 20 millones de dólares al cerrador Emilio Pagán

Redacción Deportes, 3 dic (EFE).- Los Rojos de Cincinnati renovaron su contrato por dos temporadas y 20 millones de dólares con el cerrador puertorriqueño Emilio Pagán, anunció este miércoles el portal oficial MLB.com.

El acuerdo con Pagán, de 34 años y nueve temporadas en las ligas mayores, también incluye una cláusula de rescisión después de la campaña del año 2026.

El estelar cerrador del conjunto que dirige Terry Francona recibirá un salario promedio de 10 millones por temporada, lo que constituye un aumento de dos millones con relación a los ocho millones que recibió por su labor durante este 2025.

Con este nuevo acuerdo con Pagán, los Rojos, que se clasificaron a la postemporada por la Liga Nacional en el presente año, apuestan por mantener la estabilidad en el puesto de cerrador en su misión de regresar a los 'playoffs' de Grandes Ligas en las próximas dos temporadas.

Pagán, quien cuenta en su repertorio con una recta de cuatro costuras, un splitter y un cutter, fue una apuesta segura para los Rojos al final de los partidos, ya que logró completar 32 de las 38 oportunidades de salvamento en las que lanzó.

En su labor con el equipo de Cincinnati, Pagán lanzó en un total de 70 partidos, en los que completó 68.2 entradas en las que permitió 22 carreras limpias y ponchó a 81 bateadores, para colocar su porcentaje de efectividad en 2.88.

Pagán, quien concluyó la campaña con marca de 2-4, limitó a la ofensiva rival a un promedio de bateo en contra de apenas .168, uno de los mejores entre los relevistas que lanzaron 60 o más entradas la pasada temporada.

En sus dos campañas con los Rojos, Pagán ha sido un ejemplo de durabilidad desde el montículo, lanzando en un total de 108 partidos, lo que le proporciona una media de 54 apariciones en el montículo por temporada, plasmando un promedio de carreras limpias permitidas de 3.46 en 106.2 episodios lanzados.

Además de estar con los Rojos, Pagán también ha lanzado para los Padres de San Diego y Mellizos de Minnesota, sumando en su recorrido una marca de 28-27, con un porcentaje de efectividad de 3.66 en 477 partidos, en los que ha salvado 65 juegos.

Pagán, quien participó en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, es una de las apuestas del equipo de Puerto Rico para formar parte de su cuerpo de relevistas en la edición del torneo de naciones del próximo año. EFE

