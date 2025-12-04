Flamengo conquista su noveno título del Campeonato Brasileño y lo suma a la Libertadores

La victoria le permitió al conjunto carioca sumar 78 puntos en la clasificación del Campeonato Brasileño y, a falta de la última jornada, quedó fuera del alcance de Palmeiras (73) y Cruzeiro (69), los únicos que amenazaban su corona y que ahora tendrán...

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 4 de diciembre de 2025, 03:00
Logo de Canal 26
Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Río de Janeiro, 3 dic (EFE).- Flamengo, que hace solo cuatro días se convirtió en el primer club brasileño en sumar cuatro títulos de la Libertadores, conquistó este miércoles su noveno título de Liga en Brasil con una jornada de antelación al imponerse por 1-0 al Ceará con un gol de Samuel Lino en el Maracaná.

La victoria le permitió al conjunto carioca sumar 78 puntos en la clasificación del Campeonato Brasileño y, a falta de la última jornada, quedó fuera del alcance de Palmeiras (73) y Cruzeiro (69), los únicos que amenazaban su corona y que ahora tendrán que luchar por el segundo lugar.

Con el nuevo título Flamengo se convirtió en el segundo club brasileño en haber conquistado dos veces en una misma temporada los máximos títulos (Campeonato Brasileño y Copa Libertadores), hazaña que consiguió en 2019 y que repitió ahora en 2025.

Los otros clubes del país que han ganado la Libertadores y el Campeonato Brasileño en un mismo año son Santos (en 1962 y 1963) y Botafogo (2024).

También podría interesarte
Nasralla continúa liderando un lento conteo de votos en Honduras con nuevas interrupciones

Nasralla continúa liderando un lento conteo de votos en Honduras con nuevas interrupciones

Meta comienza a desactivar las cuentas en Australia de menores de 16 años

Meta comienza a desactivar las cuentas en Australia de menores de 16 años

La conquista de su noveno título de Liga le permite a Flamengo asumir de forma aislada como el segundo club que más veces ha ganado el torneo nacional; reducir la distancia que lo separa de Palmeiras, que aún lidera con 12 coronas, y superar al Santos, al que dejó en tercer lugar con ocho títulos de Liga.

- Campeones brasileños y número de títulos:

Con 12 títulos: Palmeiras.

Con 9: Flamengo.

Con 8: Santos.

Con 7: Corinthians.

Con 6: São Paulo.

Con 4: Vasco da Gama, Fluminense y Cruzeiro.

Con 3: Botafogo e Internacional.

Con 2: Bahía, Gremio y Atlético Mineiro.

Con 1: Athlético Paranaense, Coritiba, Guaraní y Sport Recife.

.

- Los campeones y subcampeones de Brasil:

.

Año Campeón Subcampeón

.

. Copa Brasil:

1959: Bahía Santos

1960: Palmeiras Fortaleza

1961: Santos Bahía

1962: Santos Botafogo

1963: Santos Bahía

1964: Santos Flamengo

1965: Santos Vasco da Gama

1966: Cruzeiro Santos

1967: Palmeiras Náutico

1968: Botafogo Fortaleza

.

. Torneo Roberto Gomes Pedrosa:

1967: Palmeiras Gremio

1968: Santos Vasco da Gama

1969: Palmeiras Botafogo

1970: Fluminense Palmeiras

.

. Campeonato Brasileño:

1971: Atl. Mineiro São Paulo

1972: Palmeiras Botafogo

1973: Palmeiras São Paulo

1974: Vasco da Gama Cruzeiro

1975: Internacional Cruzeiro

1976: Internacional Corinthians

1977: São Paulo Atlético Mineiro

1978: Guaraní Palmeiras

1979: Internacional Vasco da Gama

1980: Flamengo Atlético Mineiro

1981: Gremio São Paulo

1982: Flamengo Gremio

1983: Flamengo Santos

1984: Fluminense Vasco da Gama

1985: Coritiba Bangú

1986: São Paulo Guaraní

1987: Flamengo Internacional

1987: Sport Recife Guaraní

1988: Bahía Internacional

1989: Vasco da Gama São Paulo

1990: Corinthians São Paulo

1991: São Paulo Bragantino

1992: Flamengo Botafogo

1993: Palmeiras Vitoria

1994: Palmeiras Corinthians

1995: Botafogo Santos

1996: Gremio Portuguesa

1997: Vasco da Gama Palmeiras

1998: Corinthians Atlético Mineiro

1999: Corinthians Atlético Mineiro

2000: Vasco da Gama São Caetano

2001: A. Paranaense São Caetano

2002: Santos Corinthians

2003: Cruzeiro Santos

2004: Santos Athlético Paranaense

2005: Corinthians Internacional

2006: São Paulo Internacional

2007: São Paulo Santos

2008: São Paulo Gremio

2009: Flamengo Internacional

2010: Fluminense Cruzeiro

2011: Corinthians Vasco da Gama

2012: Fluminense Atlético Mineiro

2013: Cruzeiro Gremio

2014: Cruzeiro Sao Paulo

2015: Corinthians Atlético Mineiro

2016: Palmeiras Santos

2017: Corinthians Palmeiras

2018: Palmeiras Flamengo

2019: Flamengo Santos

2020: Flamengo Internacional

2021: Atl. Mineiro Flamengo

2022: Palmeiras Internacional

2023: Palmeiras Gremio

2024: Botafogo Palmeiras.

2025: Flamengo (por definir). EFE

cm/car