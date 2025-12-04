Flamengo conquista su noveno título del Campeonato Brasileño y lo suma a la Libertadores
La victoria le permitió al conjunto carioca sumar 78 puntos en la clasificación del Campeonato Brasileño y, a falta de la última jornada, quedó fuera del alcance de Palmeiras (73) y Cruzeiro (69), los únicos que amenazaban su corona y que ahora tendrán...
Río de Janeiro, 3 dic (EFE).- Flamengo, que hace solo cuatro días se convirtió en el primer club brasileño en sumar cuatro títulos de la Libertadores, conquistó este miércoles su noveno título de Liga en Brasil con una jornada de antelación al imponerse por 1-0 al Ceará con un gol de Samuel Lino en el Maracaná.
La victoria le permitió al conjunto carioca sumar 78 puntos en la clasificación del Campeonato Brasileño y, a falta de la última jornada, quedó fuera del alcance de Palmeiras (73) y Cruzeiro (69), los únicos que amenazaban su corona y que ahora tendrán que luchar por el segundo lugar.
Con el nuevo título Flamengo se convirtió en el segundo club brasileño en haber conquistado dos veces en una misma temporada los máximos títulos (Campeonato Brasileño y Copa Libertadores), hazaña que consiguió en 2019 y que repitió ahora en 2025.
Los otros clubes del país que han ganado la Libertadores y el Campeonato Brasileño en un mismo año son Santos (en 1962 y 1963) y Botafogo (2024).
La conquista de su noveno título de Liga le permite a Flamengo asumir de forma aislada como el segundo club que más veces ha ganado el torneo nacional; reducir la distancia que lo separa de Palmeiras, que aún lidera con 12 coronas, y superar al Santos, al que dejó en tercer lugar con ocho títulos de Liga.
- Campeones brasileños y número de títulos:
Con 12 títulos: Palmeiras.
Con 9: Flamengo.
Con 8: Santos.
Con 7: Corinthians.
Con 6: São Paulo.
Con 4: Vasco da Gama, Fluminense y Cruzeiro.
Con 3: Botafogo e Internacional.
Con 2: Bahía, Gremio y Atlético Mineiro.
Con 1: Athlético Paranaense, Coritiba, Guaraní y Sport Recife.
.
- Los campeones y subcampeones de Brasil:
.
Año Campeón Subcampeón
.
. Copa Brasil:
1959: Bahía Santos
1960: Palmeiras Fortaleza
1961: Santos Bahía
1962: Santos Botafogo
1963: Santos Bahía
1964: Santos Flamengo
1965: Santos Vasco da Gama
1966: Cruzeiro Santos
1967: Palmeiras Náutico
1968: Botafogo Fortaleza
.
. Torneo Roberto Gomes Pedrosa:
1967: Palmeiras Gremio
1968: Santos Vasco da Gama
1969: Palmeiras Botafogo
1970: Fluminense Palmeiras
.
. Campeonato Brasileño:
1971: Atl. Mineiro São Paulo
1972: Palmeiras Botafogo
1973: Palmeiras São Paulo
1974: Vasco da Gama Cruzeiro
1975: Internacional Cruzeiro
1976: Internacional Corinthians
1977: São Paulo Atlético Mineiro
1978: Guaraní Palmeiras
1979: Internacional Vasco da Gama
1980: Flamengo Atlético Mineiro
1981: Gremio São Paulo
1982: Flamengo Gremio
1983: Flamengo Santos
1984: Fluminense Vasco da Gama
1985: Coritiba Bangú
1986: São Paulo Guaraní
1987: Flamengo Internacional
1987: Sport Recife Guaraní
1988: Bahía Internacional
1989: Vasco da Gama São Paulo
1990: Corinthians São Paulo
1991: São Paulo Bragantino
1992: Flamengo Botafogo
1993: Palmeiras Vitoria
1994: Palmeiras Corinthians
1995: Botafogo Santos
1996: Gremio Portuguesa
1997: Vasco da Gama Palmeiras
1998: Corinthians Atlético Mineiro
1999: Corinthians Atlético Mineiro
2000: Vasco da Gama São Caetano
2001: A. Paranaense São Caetano
2002: Santos Corinthians
2003: Cruzeiro Santos
2004: Santos Athlético Paranaense
2005: Corinthians Internacional
2006: São Paulo Internacional
2007: São Paulo Santos
2008: São Paulo Gremio
2009: Flamengo Internacional
2010: Fluminense Cruzeiro
2011: Corinthians Vasco da Gama
2012: Fluminense Atlético Mineiro
2013: Cruzeiro Gremio
2014: Cruzeiro Sao Paulo
2015: Corinthians Atlético Mineiro
2016: Palmeiras Santos
2017: Corinthians Palmeiras
2018: Palmeiras Flamengo
2019: Flamengo Santos
2020: Flamengo Internacional
2021: Atl. Mineiro Flamengo
2022: Palmeiras Internacional
2023: Palmeiras Gremio
2024: Botafogo Palmeiras.
2025: Flamengo (por definir). EFE
cm/car