La taiwanesa Tigerair prevé sumar 15 aviones A321 a su flota por 1.276 millones de dólares

La compañía, controlada por China Airlines, una de las principales aerolíneas de la isla, también ha presentado una propuesta para comprar cuatro A321neo adicionales, de acuerdo a un comunicado publicado en su página web.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Taipéi, 4 dic (EFE).- La aerolínea taiwanesa de bajo coste Tigerair anunció este miércoles que su junta directiva aprobó un proyecto para comprar cuatro aviones A321neo y arrendar otras once aeronaves de este tipo por una cuantía estimada de 40.000 millones de dólares taiwaneses (unos 1.276 millones de dólares).

La compañía, controlada por China Airlines, una de las principales aerolíneas de la isla, también ha presentado una propuesta para comprar cuatro A321neo adicionales, de acuerdo a un comunicado publicado en su página web.

Tigerair explicó que, además de ampliar la escala de sus operaciones, este plan "permitirá mantener la juventud de la flota en el medio y largo plazo", alcanzando un total de 30 aeronaves en los próximos años.

Según la firma, los once nuevos A321neo arrendados se entregarán de manera escalonada hasta 2031, mientras que los cuatro aviones adquiridos estarán completamente incorporados antes de 2035.

Con un tiempo de vuelo de hasta seis horas en el A321neo, la aerolínea confía en cubrir "prácticamente" todos los principales destinos del sudeste asiático, "lo que permitirá densificar aún más la red actual e impulsar la evaluación y expansión de rutas" hacia dicha región. EFE

jacb/gbm/rrt