Nasralla continúa liderando un lento conteo de votos en Honduras con nuevas interrupciones

Tegucigalpa, 3 dic (EFE).- El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, mantuvo este miércoles una estrecha ventaja en el conteo preliminar de las elecciones generales en Honduras, con más del 80 % de las actas escrutadas, en una jornada afectada por una nueva interrupción del sistema de divulgación por "mantenimiento" de la empresa privada contratada.

A las 20:00 hora local (02:00 GMT), y con el 80,29 % escrutado, Nasralla mantenía el liderato con 1.031.541 votos (40,23 %) frente a 1.017.614 (39,69 %) de Nasry Asfura, candidato del también conservador Partido Nacional por el que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió públicamente el voto.

La candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece en tercer lugar con 487.400 votos (19,01 %), según el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Una divulgación electrónica del escrutinio que apenas avanzó durante toda la jornada, al volver a detenerse esta tarde por "mantenimiento" de la empresa encargada del portal, según denunciaron las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, que reprocharon la falta de aviso previo al pleno del organismo.

El martes, tras la primera interrupción del sistema, el ente electoral habilitó un centro de divulgación en un hotel para proyectar en pantallas los resultados preliminares, que desde entonces han avanzado con lentitud.

Los alrededores del hotel donde funciona el centro de divulgación permanecieron bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras la concentración del martes de simpatizantes de Nasralla que exigían mayor rapidez en la divulgación de los conteos.

En Tegucigalpa, varios comercios reforzaron sus escaparates con madera y metal, una medida habitual ante posibles protestas o disturbios durante la jornada poselectoral.

Definición del ganador podría tardar días

Nasralla advirtió hoy que la definición del virtual ganador "tomará unos días" debido al escrutinio especial y a impugnaciones en actas con aparentes irregularidades, y pidió calma a la población.

"Vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos. Además, está el escrutinio especial, que son las impugnaciones que haremos en los lugares que hay claramente inflación de votos (...) o sea que el resultado tomará algunos días", señaló Nasralla.

Por su parte, el expresidente y coordinador general del partido Libre, Manuel Zelaya, convocó una reunión "urgente" el domingo para tratar los "actos injerencistas, deliberados y abiertamente hostiles" del presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones.

"Denunciamos que esta flagrante coerción contra la voluntad popular, sin precedentes en nuestra historia, del presidente de la mayor potencia militar y económica del mundo, busca torcer el mandato del pueblo hondureño, estigmatizando a nuestra candidata, amenazando al electorado y pretendiendo manipular el proceso democrático para beneficiar a los mismos grupos de poder que han saqueado y sometido a la nación por más de un siglo", subrayó el exmandatario.

Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro, sostuvo que la "intromisión" de Trump ha causado "daños y perjuicios graves al pueblo hondureño," lo que exige una "respuesta firme, segura y profundamente patriótica."

Trump exhortó a los hondureños a que votaran por Asfura, en contra de Rixi Moncada, a la que tildó de "comunista".

También alertó el lunes sobre posibles "consecuencias" si Honduras "altera" los resultados de los comicios y pidió a las autoridades electorales reanudar el conteo de votos, suspendido durante la noche de los comicios.

Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien Trump indultó el pasado lunes después de haber sido condenado en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, dijo hoy a EFE que el respaldo de Trump a Asfura ha tenido alguna incidencia entre los seguidores del candidato y otros hondureños del voto independiente, incluso del Partido Liberal.

Hernández, por su parte, le agradeció hoy a Trump "por escuchar y responder" cuando lo necesitaba. EFE

