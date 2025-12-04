Nueva ruta vía Nueva Zelanda reduce en más de 4 horas el vuelo entre China y Sudamérica

La aerolínea informó en su cuenta oficial en la red social WeChat que el vuelo MU745, operado por un Boeing 777-300ER con 282 pasajeros, despegó a las 02:19 hora local (18:19 GMT del miércoles) del aeropuerto Pudong de Shanghái rumbo a Nueva Zelanda an...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 4 dic (EFE).- La aerolínea China Eastern Airlines inauguró este jueves una ruta que enlaza la megalópolis de Shanghái con Buenos Aires mediante una escala en la ciudad neozelandesa de Auckland, un nuevo corredor aéreo que, según la compañía, recorta en más de cuatro horas el tiempo total de viaje entre China y Sudamérica respecto a los trayectos utilizados hasta ahora.

La aerolínea informó en su cuenta oficial en la red social WeChat que el vuelo MU745, operado por un Boeing 777-300ER con 282 pasajeros, despegó a las 02:19 hora local (18:19 GMT del miércoles) del aeropuerto Pudong de Shanghái rumbo a Nueva Zelanda antes de continuar hacia la capital argentina.

El nuevo recorrido, de unos 20.000 kilómetros, incluye una parada de dos horas en Auckland debido a las distancias y a las limitaciones actuales de las aeronaves.

China Eastern señaló que este esquema configura un "corredor sur" sobre el Pacífico y sustituye los itinerarios que requerían tránsitos por Europa o Norteamérica, reduciendo la duración total desde cerca de 30 horas a aproximadamente 25.

La compañía precisó que el servicio operará dos veces por semana: los lunes y jueves hacia Buenos Aires, con una parada de 2 horas y 25 minutos en Auckland, y los martes y viernes en sentido inverso.

China Eastern destacó que la apertura de este enlace cubre por primera vez una conexión directa desde Shanghái hacia un destino sudamericano con una sola escala técnica.

En WeChat, la aerolínea afirmó que la ruta "rellena un vacío" en la oferta desde la ciudad china hacia "núcleos urbanos de Sudamérica" y que reorganiza parte de la conectividad entre Asia, Oceanía y América.

Según el comunicado, el trayecto contó con un acto previo en Shanghái y con servicios a bordo que incluían artículos conmemorativos y una oferta gastronómica adaptada para la ocasión.

La aerolínea informó de que se ofrecieron a los pasajeros platos descritos como de "sabor argentino", entre ellos un entrante frío de gamba roja y carne a la parrilla. EFE

aa/gbm/rrt

(vídeo)