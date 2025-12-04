Rusia derriba 76 drones ucranianos en doce de sus regiones, incluido uno en la de Moscú

Uno de los drones derribados la pasada noche fue abatido en la cercanías de Moscú cuando se dirigía hacia la ciudad, escribió el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, en su canal de Telegram.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Moscú, 4 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 76 drones de ala fija ucranianos sobre doce regiones del país, incluida la de Moscú, y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

Uno de los drones derribados la pasada noche fue abatido en la cercanías de Moscú cuando se dirigía hacia la ciudad, escribió el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, en su canal de Telegram.

Según el parte de Defensa, el mayor número de derribos se produjo en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, donde fueron interceptados y destruidos 21 drones.

Debido al ataques con drones los aeropuertos de seis ciudades del país -Tambov, Kaluga, Volgogrado, Vladikavkaz, Grozni y Magás- suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos, según la agencia oficial rusa TASS.

Ucrania lanza a diario drones contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento.

Rusia responde con ataques masivos con drones y misiles contra el sistema energético ucraniano que amenazan con dejar Ucrania sin luz y calefacción en el próximo invierno.EFE

mos/alf