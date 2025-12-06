Sábado 6 de diciembre de 2025

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

FÚTBOL ESTADOS UNIDOS MLS

Miami (EE.UU.). El Inter Miami está a un solo paso de alcanzar la gloria con la que seguramente soñaba cuando ficharon en 2023 a Lionel Messi. Los Vancouver Whitecaps, liderados por Thomas Müller, son el único escollo que les separa del título de liga (MLS Cup), cuyo ganador se decide este sábado en el Chase Stadium de Miami.

(Texto)

.

FÚTBOL ESPAÑA LALIGA EA SPORTS

Redacción Deportes. El líder, el Barcelona, visita al Betis, y el Atlético de Madrid, cuarto, juega en Bilbao frente al Athletic Club este sábado en la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, en un sábado en el que también se juegan los partidos Villarreal-Getafe y Alavés-Real Sociedad.

(Texto) (Foto)

.

AUTOMOVILISMO G.P. ABU DABI F1

Redacción Deportes. Jornada de terceros entrenamientos libres y sesión de clasificación del Gran Premio de Abu Dabi, vigésima cuarta y última prueba del Mundial de Fórmula 1 y en la que se decide el título de pilotos entre los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, y el neerlandés Max Verstappen.

(Texto) (Foto)

-------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTOMOVILISMO

- Entrenamientos libres 3 (10.30 a 11.30 GMT) y sesión de clasificación (14.00 a 15.00) del Gran Premio de Abu Dabi, 24ª y última prueba del Mundial de F1, en el circuito Yas Marina. (FOTO)

.

BALONCESTO

- NBA: Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans (22.00 GMT), Washington Wizards-Atlanta Hawks (00.00), Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors y Detroit Pistons-Milwaukee Bucks (00.30), Miami Heat-Sacramento Kings y Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers (01.00) y Dallas Mavericks-Houston Rockets (01.30).

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Gigante femenino en Mont-Tremblant (Canadá) (16.00 y 19.00 GMT).

.

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Wisla (Polonia) (13.45 GMT).

.

FÚTBOL

- La FIFA anuncia el calendario definitivo, con sedes y horarios (17.00 GMT).

- Estados Unidos. MLS. Final: Inter Miami-Vancouver Whitecaps (20.30).

- España. LaLiga EA Sports. 15ª jornada (FOTO): Villarreal-Getafe (13.00 GMT), Alavés-Real Sociedad (15.15), Betis-Barcelona (17.30) y Athletic-Atlético de Madrid (20.00).

- Inglaterra. 15ª jornada: Aston Villa-Arsenal (12.30 GMT), Bournemouth-Chelsea, Everton-Nottingham Forest, Manchester City-Sunderland, Newcastle-Burnley y Tottenham-Brentford (FOTO) (15.00) y Leeds-Liverpool (17.30).

- Alemania. 13ª jornada: Stuttgart-Bayern Múnich, Augsburgo-Bayer Leverkusen, Colonia-St. Pauli, Heidenheim-Friburgo y Wolfsburgo-Union Berlin (14.30 GMT) y Leipzig-Eintracht Fráncfort (17.30).

- Italia. 14ª jornada: Sassuolo-Fiorentina (14.00 GMT), Inter-Como (18.00) y Verona-Atalanta (19.45).

- Francia. 15ª jornada: Nantes-Lens (16.00 GMT), Toulouse-Estrasburgo (18.00) y París Saint Germain-Rennes (FOTO) (20.05).

- Estados Unidos. Liga estadounidense femenina (NWSL). Final: Washington Spirit y Gotham, dirigidos por los españoles Adrián González y Juan Carlos Amorós (primera vez que enfrentan en la final dos equipos dirigidos por técnicos españoles), disputan la final (02.00 madrugada al domingo, en San José California)

- Venezuela. Liga FUTVE. Superfinal, vuelta: Universidad Carabobo-Central (22.00 GMT).

- Perú. Liga 1. Semifinal, vuelta: Alianza Lima-Sporting Cristal (01.00 GMT del domingo).

.

OLIMPISMO

- Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. A las 08.30 GMT comienza de forma oficial, desde el Foro Itálico de Roma, el viaje por Italia de la llama olímpica. (FOTO) (VÍDEO)

.

POLIDEPORTIVO

- Juegos Bolivarianos, en Lima con Ayacucho (hasta 7). (FOTO)

----------------------------------------------------------------

