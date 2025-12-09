Bad Bunny generará 177 millones de dólares en derrama económica en 8 conciertos en México

Ciudad de México, 8 dic (EFE).– La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México estimó que los ocho conciertos que ofrecerá el artista puertorriqueño, Bad Bunny, en el Estadio GNP, arrancando a partir de este 10 de diciembre, dejarán una cifra aproximada de 3.228 millones de pesos (unos 177 millones de dólares).

Según el organismo, de ese total, 70 % corresponde a la venta de boletos, mientras que el 17 % se generará por consumo de alimentos y bebidas y 12,9 % derivarán del incremento en la ocupación hotelera, la cual puede superar hasta el 90 % en las zonas aledañas al recinto.

Además, precisó que los espectáculos del intérprete, que contarán con una afluencia de alrededor de 520.000 asistentes de hasta 77 países, dinamizarán la economía local “al activar cadenas de valor en sectores como: alimentos y bebidas, transporte y comercio minorista”.

“Los giros con mayores beneficios serán restaurantes, cafés, bares, establecimientos de comida rápida, taxis, aplicaciones de movilidad, transporte público, servicios turísticos, tiendas de conveniencia y tiendas de souvenirs”, destacó.

Asimismo, la Cámara solicitó a los asistentes “solo consumir en el comercio formal, ya que parte de la mercancía que se ofrece en las inmediaciones del Estadio GNP puede ser de procedencia ilícita o pirata, lo cual afecta directamente a la economía formal, al empleo y a la seguridad del consumidor”.

La gira del cantante es una de las más esperadas en México y ha sido calificado como un “fenómeno global”, ya que según la promotora de eventos Ocesa, se recibirán a visitantes de 77 países, además destacó que el 45 % del público proviene de otros estados del país.

La audiencia joven es la más expectante de la gira, pues seis de cada diez asistentes tienen entre 18 y 34 años.

También subraya que fueron tres millones de personas las que ingresaron a Ticketmaster en busca de los boletos para los conciertos, que estarán divididos en tres fases, pues el compositor se trasladará en la segunda parte del espectáculo a la zona de ‘La Casita’ (ubicada en la general B) y en la primera y última parte estará en el escenario principal.

Este año, Bad Bunny se convirtió en el artista más reproducido del mundo superando a artistas como Taylor Swift, y el miércoles apostará con un montaje visual y musical -diseñados por él mismo- a seguir revolucionado la experiencia del género urbano.

El ganador del Latin Grammy 2025 -por el álbum ‘Debí tirar más fotos’- tendrá ocho conciertos en la capital mexicana, los próximos 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre. EFE

