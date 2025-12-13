China insta a "profundizar" los intercambios de petróleo y gas con Emiratos Árabes Unidos

Durante la reunión, Wang expresó el deseo de Pekín de "reforzar los intercambios de alto nivel con la parte emiratí, consolidar la confianza política mutua y elevar el nivel de las relaciones bilaterales".

Pekín, 13 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo este viernes un encuentro en Abu Dabi con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdullah bin Zayed, en la que instó a "profundizar" la cooperación en materia de petróleo y gas con el país árabe, informó este sábado la Cancillería china.

En particular, el canciller chino mencionó la importancia de "profundizar la cooperación en sectores tradicionales como la inversión, el petróleo y el gas y las infraestructuras", así como abrir nuevas áreas de colaboración en energías renovables y ciencia e innovación para "lograr conjuntamente un desarrollo de alta calidad".

El jefe de la diplomacia emiratí, por su parte, indicó que su país "concede gran importancia" a las relaciones con China y las sitúa en una "posición prioritaria" dentro de su política exterior, y reafirmó su interés por "mantener estrechos intercambios" con China y ampliar la cooperación en comercio, inversión, energía, tecnología y educación.

El encuentro con Abdullah bin Zayed se enmarca en la gira oficial del canciller chino por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, donde dialogará con sus homólogos sobre las relaciones bilaterales, la situación en Oriente Medio y los "principales asuntos de interés común", según el Ministerio de Exteriores de China.

Pekín ha intensificado en los últimos años su labor diplomática en Oriente Medio y ha actuado de intermediario en acuerdos como el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán en 2023 o en la reconciliación entre catorce facciones palestinas, entre ellas las enfrentadas Hamás y Fatah, en 2024.

En cuanto al conflicto entre Israel y Palestina, China ha reiterado desde 2023 su apoyo a la 'solución de dos Estados', al tiempo que ha declarado su "consternación" por los ataques israelíes contra civiles en Gaza. EFE

