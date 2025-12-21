Rusia y Ucrania llevan a cabo un intercambio de civiles

"Unos rusos que tenían que regresar de Ucrania lo pudieron hacer en el marco de una acción humanitaria", dijo Moskalkova a la agencia RIA Nóvosti.

Moscú, 21 dic (EFE).- Un grupo de civiles que se encontraba en Ucrania pudo volver a Rusia, mientras Moscú facilitó la salida de unos ucranianos de la parte ocupada de Jersón, informó este domingo la defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova.

Asimismo, unas personas que por "circunstancias imprevistas y ajenas a nuestra voluntad" no podían salir de la parte de la región de Jersón controlada por Rusia, lograron finalmente cumplir con este objetivo, dijo.

El intercambio coincide con las consultas sobre el fin de la guerra que tienen lugar este fin de semana en Estados Unidos, a donde ha viajado el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, para dialogar con los representantes estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner. EFE

