115-146. Jaylen Brown destroza a los Clippers con 50 puntos

Con Jayson Tatum baja todo el año por una lesión en el tendón de Aquiles, Brown dio un paso al frente y roza los 30 puntos de media por partido en este curso, más de siete respecto a la pasada temporada.

Chicago (EE.UU.), 3 ene (EFE).- Jaylen Brown lideró este sábado con 50 puntos el gran triunfo 146-115 de los Boston Celtics en el campo de Los Ángeles Clippers, que interrumpieron su racha de seis victorias consecutivas en la NBA.

En Los Ángeles, Brown igualó su mejor registro anotador tras conectar catorce de sus 26 tiros de campo y meter seis de los 24 triples de los Celtics.

Contó con el apoyo de un Derrick White de 29 puntos (5 triples) y siete asistencias. Además, el banquillo de Joe Mazzulla aportó 39 puntos, encabezado por los quince de Anfernee Simons.

El español Hugo González, elegido con el número 28 en el último draft, tuvo 9.50 minutos en pista saliendo del banquillo. Su principal aportación fue defensiva, con presión intensa ante Kawhi Leonard. Solo tomó un tiro, desde el arco, sin poder conectarlo.

Los Celtics cerraron su gira lejos de Boston con un brillante balance de cuatro victorias y una sola derrota.

Los Clippers no pudieron aguantar el impresionante ritmo anotador de los Celtics pese a llegar a esta cita como una de las franquicias más en forma de la liga.

Llevaban seis victorias consecutivas y podían contar con un Kawhi Leonard en espectacular estado de forma. El californiano promedió 39 puntos por partido en los seis triunfos seguidos del equipo de Lou.

Leonard firmó 22 puntos contra Boston, al igual que John Collins. James se quedó en 18 puntos y doce asistencias. Derrick Jones aportó 19 puntos con ocho de nueve en tiros saliendo del banquillo, pero tuvo que retirarse tras una peligrosa torsión de rodilla tras un choque con Payton Pritchard.

También en California, los Golden State Warriors dejaron atrás la derrota 94-131 sufrida apenas 24 horas antes contra los OKC Thunder, con un 123-114 ante los Utah Jazz.

Steph Curry regresó tras perderse el duelo contra los Thunder y llevó de la mano a los Warriors con 31 puntos y seis triples. Para los Jazz, Lauri Markkanen firmó 35 puntos, sin premio.

El equipo de Steve Kerr es octavo en el Oeste, con un balance de 19-17. EFE

