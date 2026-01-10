Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

EE.UU VENEZUELA

Caracas/Washington - Se cumple una semana de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de EE.UU. en Venezuela que provocó unos cien fallecidos y daños materiales aún sin cuantificar, mientras el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca garantizar la estabilidad del país a la vez que tiende incipientes puentes diplomáticos con Washington.

- Las grandes petroleras de Estados Unidos y del mundo, entre ellas la española Repsol, valoran los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, para invertir en Venezuela y comercializar su crudo tras prometer que su Administración tomará control de las ventas del petróleo del país sudamericano. (Texto)

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis/Washington/Nueva York - Miles de personas salen a las calles de las principales de ciudades de Estados Unidos este sábado para protestar por la muerte de Renee Good, la mujer de 37 años fallecida el pasado miércoles tras recibir varios disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis, en el estado de Minnesota.

IRÁN PROTESTAS

Teherán/Redacción Internacional - Las protestas en Irán, que comenzaron por razones económicas pero han tomado un cariz político y han causado al menos 51 muertos, según una ONG, cumplen dos semanas en medio del apagón informativo propiciado por el corte de internet establecido por las autoridades desde el jueves.

NICARAGUA ORTEGA

San José.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cumple este sábado 19 años consecutivos en el poder, en un momento en el que aumentan las presiones tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, uno de sus principales aliados en la región.

UE MERCOSUR

Bruselas - La Unión Europea tiene previsto firmar en los próximos días su acuerdo comercial con el Mercosur, un paso más para la creación de la mayor zona de libre comercio del planeta tras más de un cuarto de siglo de negociaciones y bloqueos, y que permitirá a ambas partes diversificar sus alianzas en un escenario internacional marcado por la deriva proteccionista de Estados Unidos.

ASIA ESTAFAS

São Paulo/Buenos Aires - El brasileño Luckas Viana dos Santos tenía 31 años cuando cruzó sin saberlo una frontera que no figuraba en ningún contrato. Creía que iba a trabajar en Tailandia, en un empleo similar a otros que ya había tenido en Asia, pero terminó siendo torturado en una zona rural en Birmania (Myanmar).

UCRANIA GUERRA

Leópolis - Ucrania espera que sus socios extranjeros mantengan su compromiso con los planes de enviar una fuerza de paz a su territorio pese a las amenazas de Rusia y al lanzamiento el viernes de un misil hipersónico contra una región fronteriza con la UE y la OTAN. Por Rostyslav Averchuk.

RUSIA PUTIN

Moscú - Ni la detención del líder venezolano, Nicolás Maduro, ni las protestas masivas en Irán, ni la captura de un petrolero con bandera rusa o la polémica en torno a las pretensiones territoriales estadounidenses sobre Groenlandia han hecho que el presidente ruso, Vladímir Putin, rompa su sepulcral silencio navideño. (análisis) (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén, 10 ene - Los ataques israelíes en Gaza persisten aumentando día a día las víctimas palestinas, mientras continúa la intensa ofensiva contra supuestos terroristas de Hizbulá al sur de Líbano y el Gobierno de Benjamín Netanyahu sigue de cerca el desarrollo de las protestas en Irán.

LUZ CASAL

París - Luz Casal presenta en París ‘Me voy a permitir’, el último trabajo de su discografía compuesto por cinco canciones nuevas y cinco versiones, que interpretará en el Grand Rex, un escenario emblemático de la capital francesa al que subirá para cantar con ella un tema la ex primera dama Carla Bruni.

FRANCIA CINE

París - El Zorro vuelve próximamente a las pantallas españolas, en una serie francesa protagonizada por Jean Dujardin que coloca al popular héroe mexicano en una historia que, aunque se desarrolla en 1821, tiene unos tintes muy contemporáneos y un acento marcadamente político.

AGENDA INFORMATIVA

América

Ciudad de México - MÉXICO AGRICULTURA -Pequeños productores de café de la zona alta de Tapachula, frontera con Guatemala, han sustituido la histórica mano de obra guatemalteco por migrantes haitianos, cubanos y venezolanos, que han sido contratados para el corte de café y poder salvar la cosecha. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ DERECHOS HUMANOS.- Se cumplen tres años de la matanza de Juliaca, donde 18 personas murieron por disparos de la Policía durante la represión a las protestas contra el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y la ascensión al poder de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025). Palacio de Justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Los Ángeles.- GLOBOS DE ORO.- Los Ángeles (EE.UU.), 10 ene (EFE).- La hegemonía de 'One Battle After Another', el fenómeno que encabeza las quinielas de esta temporada de premios, se someterá a examen este domingo con los Globos de Oro, en una edición clave para la española 'Sirat' y la brasileña 'The Secret Agent' en la búsqueda de un prestigio internacional que las catapulte a los Óscar. (Texto) (Foto)

Manizales.- COLOMBIA TOROS.- Penúltima corrida de la Feria de Manizales con toros de Juan Bernardo Caicedo para Luis Bolívar, Daniel Luque y Marco Pérez. (Texto)

Europa

Budapest - HUNGRÍA PARTIDO -El Fidesz, el partido en el Gobierno en Hungría, celebra un congreso en el que anunciará los candidatos a las elecciones parlamentarias previstas para abril.

París - LUZ CASAL - Luz Casal presenta este sábado en París ‘Me voy a permitir’, el último trabajo de su discografía compuesto por cinco canciones nuevas y cinco versiones, que interpretará en el Grand Rex, un escenario emblemático de la capital francesa al que subirá para acompañarla a cantar una de ellas la ex primera dama Carla Bruni.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid -EE.UU VENEZUELA - La investigadora para América Latina del Centro de Información y Documentación Internacional de Barcelona (CIDOB), Anna Ayuso, analiza las consecuencias de la incursión de Estados Unidos en Venezuela, en una entrevista con EFE. (Texto)

Londres - DAVID BOWIE - Se cumplen 10 años de la muerte de David Bowie.

Madrid - EE.UU VENEZUELA - La investigadora para América Latina del CIDOB, Anna Ayuso, analiza las consecuencias de la incursión de Estados Unidos en Venezuela, en una entrevista con EFE. (Texto)

12:30 GMT.- Zagreb.- OTAN CROACIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en Zagreb con el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, el primer ministro, Andrej Plenkovic, y el presidente del Parlamento croata, Gordan Jandrokovic. (Texto)

16:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA JÓVENES.- El papa León XIV recibe en audiencia a un grupo de adolescentes y jóvenes romanos en el Aula Pablo VI del Vaticano. (Texto)

19:00 GMT.- París.- LUZ CASAL.- Luz Casal presenta este sábado en París ‘Me voy a permitir’, el último trabajo de su discografía compuesto por cinco canciones nuevas y cinco versiones, que interpretará en el Grand Rex, un escenario emblemático de la capital francesa al que subirá para acompañarla a cantar una de ellas la ex primera dama Carla Bruni. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Nairobi -ETIOPÍA AEROPUERTO - El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, preside el lanzamiento oficial del proceso de construcción del Aeropuerto Internacional de Bishoftu, situado a cerca de 50 kilómetros de Adís Abeba, que será el más grande de África. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Livingstone.- RD CONGO CONFLICTO.- La Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) celebra una reunión extraordinaria de ministros de Defensa para abordar el conflicto el este de la República Democrática del Congo (RDC) y su impacto regional.

Bisáu.- GUINEA-BISAÚ CEDEAO.- El presidente de Sierra Leona y líder en ejercicio de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), Julius Maada Bio, acompañado de su homólogo de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, se reúne con la junta militar de Guinea-Bisáu tras el golpe de Estado del 26 de noviembre pasado. (Texto)

Túnez -TÚNEZ PROTESTA -Manifestación contra las políticas del Gobierno tunecino del presidente Kais Said, bajo el lema "La injusticia es un presagio de revolución". (Texto)

Asia

Nueva Delhi -INDIA ESPAÑA -El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, visita la India en el marco del inicio del Año Dual bilateral.

Nueva Delhi - INDIA LITERATURA - Comienza la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi, que recibe a España como País invitado en el arranque del Año Dual bilateral.

