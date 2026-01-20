Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Lima, 19 ene (EFE).- Las reservas internacionales netas (RIN) de Perú llegaron a 95.574 millones de dólares al 15 de enero de 2026, equivalentes al 30 % del producto interno bruto (PIB) del país, el nivel más alto entre las principales economías de América Latina, informaron este lunes fuentes oficiales.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) detalló que el monto al 15 de enero fue mayor en 5.359 millones de dólares respecto a fines de 2025.

"La liquidez financiera internacional del Perú para enfrentar escenarios de volatilidad sigue creciendo", anotó antes de explicar que las RIN están constituidas por inversiones en activos internacionales líquidos.

El banco emisor agregó que estas reservas "sirven para fortalecer la capacidad del país para enfrentar eventuales choques externos o situaciones adversas en el entorno internacional o local, contribuyendo a preservar la resiliencia y estabilidad de la economía peruana".

Agregó que las RIN han sido utilizadas para reducir "la volatilidad cambiaria en momentos de turbulencias financieras que elevaban bruscamente el precio del dólar", como en 2008 con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, así como en coyunturas políticas locales. EFE

