Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Ciudad de Panamá, 8 feb (EFE).- El Club Atlético Independiente (CAI) consolidó su liderazgo en la tabla de posiciones del balompié nacional, al cierre este domingo de la cuarta jornada del torneo Clausura panameño.

El CAI defendió su liderato en lo alto de la Conferencia Oeste al totalizar ocho puntos tras vencer por goleada de 0-3 al San Francisco, -penúltimo con 2 enteros-, el viernes pasado en el primer partido de la jornada.

En el Oeste, el CAI es escoltado en el segundo lugar de la tabla por Veraguas United, que llegó a siete puntos al imponerse este domingo por goleada de 5-0 a Herrera, que está de colista con 2 unidades, en el último encuentro de la jornada.

En otro partido disputado el sábado, el Árabe Unido de Colón ganó por 1-0 al Tauro, desplazando del primer lugar de la clasificación en el Este a Umecit -ambos con 7 puntos-, que tuvo un traspié al igualar 2-2 con el Sporting San Miguelito.

Alianza, por su parte, tercero en el Este con 6 enteros, empató el sábado 1-1 con Plaza Amador, último en la tabla de posiciones con 1 punto.

En el primer juego de la jornada dominical, Unión Coclé, cuarto en el Oeste con 4 puntos, igualó 0-0 con el Deportivo Universitario, que se mantiene tercero en esa conferencia con 6 unidades.

La quinta jornada del Clausura 2026 de la LPF se adelantará la próxima semana por los carnavales. EFE

fa/laa