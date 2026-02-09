Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Caracas, 8 feb (EFE).- Varios de los principales aliados de la líder opositora María Corina Machado salieron este domingo de prisión y encabezaron caravanas de motocicletas y automóviles en Caracas para pedir la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos, justo cuando se cumple un mes del anuncio de liberaciones del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los opositores salieron además en medio del proceso de consultas que realiza el Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar esta semana una ley de amnistía que fue propuesta por la mandataria encargada.

Durante la jornada del domingo, al menos 35 personas fueron excarceladas, según verificó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, entre ellos el opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los más cercanos a Machado y de los mayores críticos del chavismo.

También fue excarcelado Perkins Rocha, asesor jurídico del Comando Con Venezuela -el equipo de organización de Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia-, aunque con medidas cautelares "muy estrictas", precisó la esposa del abogado, María Constanza Cipriani.

Entre los miembros excarcelados del partido de Machado, Vente Venezuela, se encuentran su coordinador mundial, Luis Tarbay; la secretaria de Política Nacional, Dignora Hernández; la coordinadora de Asociaciones Ciudadanas, Catalina Ramos; el coordinador nacional de Organización, Henry Alviarez, y otros.

Caravanas a varias cárceles

Guanipa y el exconcejal de Caracas Jesús Armas, también excarcelado hoy, encabezaron una caravana de motocicletas y automóviles que partió desde el oeste de Caracas hacia varias cárceles en apoyo a familiares de presos políticos.

"Ni uno, ni dos, libérenlos a todos", gritaron activistas junto a Guanipa y Armas a las afueras de un centro de reclusión conocido como Zona 7, al oeste de Caracas, en exigencia a la liberación de todos los presos políticos, que superan los 600 según la ONG Foro Penal.

Previamente, la caravana pasó por El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde familiares de presos políticos han pernoctado desde hace un mes, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones.

La ONG Espacio Público criticó este domingo que el Gobierno de Venezuela siga sin publicar la lista de excarcelados, cuando se cumplió un mes desde que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció un proceso de liberaciones, cinco días después de que EE.UU. capturara al mandatario, Nicolás Maduro.

Excarcelaciones sin ley de amnistía

Por su parte, González Urrutia celebró las nuevas excarcelaciones que se produjeron este domingo, al tiempo que exigió la liberación del resto de los presos políticos en el país.

"La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos", manifestó el opositor, en un contexto en el que se espera, la próxima semana, que el Parlamento apruebe una ley de amnistía para presos políticos.

Por su parte, Guanipa consideró sobre la ley de amnistía que "sus efectos deben ser para todos los venezolanos, sin distingo de ningún tipo", más "allá de quiénes participen o no en la discusión".

El opositor manifestó que cree en la reconciliación del país, pero esa reconciliación tiene que ser con la "verdad por delante".

En este sentido, mencionó que si se va a hablar de la verdad se tiene que reconocer que González Urrutia, actualmente exiliado, ganó las presidenciales de 2024 y no Nicolás Maduro, como proclamó el Consejo Nacional Electoral. EFE

