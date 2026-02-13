Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- El mexicano Banco Azteca presentó este jueves un fondo de inversión que tiene el objetivo de destinar hasta 5.000 millones de pesos (unos 286 millones de dólares) para que más ciudadanos accedan al mercado de valores desde un peso (0,06 dólares).

La firma sostuvo en su presentación que el producto busca “transformar el ahorro pasivo” de los cuentahabientes en una herramienta de crecimiento, al reducir la barrera de entrada que por años asoció las inversiones con perfiles especializados o con grandes patrimonios.

En un comunicado, la entidad financiera explicó que el sector de fondos de inversión ha crecido 500 % en los últimos seis años y que, pese a ello, una parte de la población queda fuera por falta de opciones “amigables”.

Por ello, afirmó que la intención es que invertir se vuelva un hábito cotidiano y que la libertad financiera sea una herramienta accesible para la mayoría y no solo para especialistas o millonarios.

Además, subrayó que el diferenciador del instrumento es su “simplicidad”, al permitir iniciar con un monto mínimo de un peso (0,06 dólares), frente a esquemas tradicionales que suelen exigir requisitos o montos de entrada más elevados.

Banco Azteca enmarcó el lanzamiento en la idea de una “inclusión financiera tangible”, al señalar que la inclusión no se limita a contar con tarjetas, sino a entender que el dinero “puede trabajar” para el usuario.

En ese contexto, la institución afirmó que el fondo pretende romper con el mito de que se necesita ser experto o “poseer una fortuna” para participar en el mercado.

Sobre el objetivo del producto, Tonatiuh Rodríguez, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, explicó que se busca “movilizar los recursos que hoy duermen” hacia un portafolio “seguro de bajo riesgo”, ante el efecto de la inflación sobre el dinero que permanece inmóvil en cuentas tradicionales.

La institución indicó que el esquema opera como un fondo de inversión “totalmente regulado” y que su apuesta se apoya en la tecnología: el acceso se realizaría en “tres clics” desde la aplicación móvil, con un diseño dirigido al “mexicano de a pie” que busca proteger su patrimonio sin complicaciones. EFE

