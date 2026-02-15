Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Teherán, 15 feb (EFE).- La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi ha sido trasladada de manera irregular desde el centro de detención de seguridad de la ciudad nororiental de Mashad a otra ciudad, informó su abogado, quien también denunció agresiones en contra de la activista.

“El martes de la semana pasada, a las 4 de la madrugada (00:30 GMT), (Mohammadi) fue sacada del centro de detención de seguridad de Mashad y, aunque le habían indicado que estaba siendo trasladada a Teherán, esa misma tarde fue transferida y llevada a la prisión de Zanjan (noroeste)”, escribió en X el sábado por la tarde su abogado defensor, Mostafa Nili.

El abogado dijo que se enteró del “traslado forzoso” de la activista a la prisión de Zanjan por una llamada telefónica de Mohammadi ayer y subrayó que este procedimiento “contraviene las leyes vigentes, incluida la Ley de Procedimiento Penal”.

Nili indicó que la premio Nobel denunció durante la conversación agresiones en su contra durante su arresto e interrogatorios, incluidos golpes en la cabeza que “le han provocado mareos, visión doble y borrosa”.

“Las marcas de moretones y los fuertes golpes infligidos en su cuerpo aún permanecen”, enfatizó su letrado, quien también alertó de que la continuación de su reclusión puede generar “graves riesgos” para la salud de Mohammadi, quien fue puesta en libertad en diciembre de 2024, precisamente por problemas de salud.

Mohammadi, detenida de manera violenta el 12 de diciembre pasado junto con otros activistas durante una ceremonia fúnebre de un abogado en la ciudad nororiental de Mashad, fue condenada la semana pasada a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

Su marido, Taghi Rahmani, ha alertado del mal estado de salud de Mohammadi, quien hace tres semanas tuvo que ser trasladada a un hospital, después de haber realizado seis días de huelga de hambre para denunciar su detención.

La sentencia contra Mohammadi se produce tras las protestas que sacudieron Irán en diciembre y enero, que comenzaron en Teherán por la caída del rial, pero pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y se apagaron tras una brutal represión.

El Gobierno iraní reconoce la muerte de 3.117 personas en una violencia que atribuye a Estados Unidos e Israel, pero la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., sitúa la cifra en 7.010, si bien continúa verificando más de 11.700 posibles muertes, así como 53.800 arrestos.

Mohammadi, premio Nobel de la Paz en 2023, ha sido arrestada en trece ocasiones y condenada en diez, pero aun así la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos fundamentales en Irán, incluida la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico. EFE

