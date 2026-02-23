Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 23 feb (EFE).- Un sismo de magnitud 5,3 sacudió este lunes el condado de Yuli, en la región autónoma noroccidental china de Xinjiang, informó el Centro de Redes Sismológicas del país, sin que se hayan reportado por el momento posibles víctimas o daños por el movimiento.

El sismo se produjo a las 12:12 hora local (04:12 GMT), según la medición automática difundida en la red social Weibo por la institución, que indicó que el epicentro se localizó en las inmediaciones del citado condado.

Yuli se encuentra a unos 300 kilómetros de la capital regional, Urumqi, de unos 4,5 millones de habitantes y donde el temblor se habría sentido con cierta intensidad, según testimonios en redes sociales del gigante asiático.

En enero de 2024, un sismo de magnitud 7,1 sacudió la localidad de Aksu, también en Xinjiang, dejando tres víctimas y daños en viviendas e infraestructuras.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang, y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia estos movimientos telúricos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.

Sin embargo, en numerosas ocasiones los temblores no causan daños de importancia, debido a la baja densidad de población de la región. EFE

