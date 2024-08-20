¿Dolor de rodillas?: la maravillosa hierba que genera colágeno y alivia el malestar

Orégano. Foto: Unsplash.

El orégano no solo le da sabor a las preparaciones, sino que también tiene propiedades medicinales, sobre todo en lo que respecta a la salud de las articulaciones. A medida que crecemos, la producción de colágeno disminuye, lo que da lugar, en muchos casos, a la aparición del molesto dolor de rodillas.

Esta hierba alivia el dolor y fortalece las articulaciones, lo que la convierten en una buena alternativa natural.

Orégano, especia. Foto: Unsplash

Orégano, especia. Foto: Unsplash

Los beneficios del orégano

El orégano ofrece una serie de beneficios para la salud. Rico en antioxidantes, como el ácido rosmarínico y el timol, el orégano ayuda a combatir los radicales libres, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas.

Otro de los beneficios del orégano es su capacidad antimicrobiana. El aceite de orégano contiene carvacrol y timol. Estos componentes pueden ayudar a combatir infecciones respiratorias, digestivas e incluso infecciones de la piel.

Por último, el orégano también tiene propiedades antiinflamatorias. Múltiples estudios demostraron que los compuestos presentes en esta hierba pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que es beneficioso para personas que padecen enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis.

El té de orégano aporta muchos beneficios para la salud. Foto Unsplash.

El té de orégano aporta muchos beneficios para la salud. Foto Unsplash.

Cómo hacer té de orégano

Una de las formas más sencillas de ingerir esta beneficiosa hierba es por medio del té de orégano. Para hacerlo, se deben seguir los siguientes pasos: