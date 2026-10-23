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Los dermatólogos expertos se ponen de acuerdo: “Hay que usar solo jabones suaves para los pies si los talones están agrietados”

Los especialistas explican por qué determinados jabones pueden empeorar la resequedad de los talones y qué hábitos ayudan a recuperar la hidratación de la piel.

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Par de pies.
Una buena limpieza de pies es clave para la salud. Foto: Unsplash
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Los talones secos y agrietados son un problema frecuente que puede provocar molestias al caminar, picazón y pequeñas fisuras. Aunque muchas personas recurren a distintos jabones para mantener los pies limpios, los especialistas advierten que algunos productos de higiene pueden agravar la resequedad y dificultar la recuperación de la piel.

El dermatólogo Gabriel Sciallis, de Mayo Clinic, recomienda “usar solo jabones suaves para los pies”, una indicación que coincide con las pautas de la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD). La clave está en limpiar sin eliminar excesivamente los aceites naturales que protegen la piel y complementar el lavado con una hidratación adecuada.

Por qué algunos jabones pueden empeorar los talones agrietados

La piel de los talones está sometida diariamente a la presión del peso corporal y al roce del calzado. Cuando pierde humedad y se endurece, puede desarrollar grietas que, en los casos más importantes, llegan a provocar dolor o sangrado.

De acuerdo con Mayo Clinic, los jabones y detergentes agresivos pueden dañar la barrera protectora de la piel y favorecer la pérdida de agua. Este efecto puede intensificarse con duchas prolongadas o con agua demasiado caliente.

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Par de pies en un sillón .
Una buena limpieza de pies es clave para la salud. Foto: Unsplash

Por eso, los dermatólogos aconsejan elegir limpiadores suaves, preferentemente sin fragancias, especialmente cuando los talones ya presentan resequedad.

En tanto, la Academia Estadounidense de Dermatología explica que estos limpiadores ayudan a conservar los aceites naturales de los pies. La recomendación no consiste en abandonar la higiene, sino en evitar productos innecesariamente agresivos.

Cómo lavar los talones con jabón para evitar que la piel se reseque

Además del tipo de jabón, la manera de lavar y secar los pies influye en el estado de la piel. Los especialistas recomiendan seguir una rutina sencilla:

  1. Utilizar agua tibia: evitar las temperaturas demasiado elevadas, que favorecen la pérdida de humedad.
  2. Elegir un jabón suave y sin perfume: también puede utilizarse un limpiador sin jabón, formulado para piel sensible.
  3. Lavar sin frotar excesivamente: no utilizar cepillos duros ni exfoliantes agresivos sobre las grietas.
  4. Secar con una toalla limpia: hacerlo mediante pequeños toques, sin arrastrarla sobre las zonas lastimadas.
  5. Aplicar una crema hidratante: hacerlo inmediatamente después del baño, cuando la piel conserva algo de humedad.

La AAD aconseja limitar las duchas a entre 5 y 10 minutos y colocar una crema humectante durante los primeros cinco minutos posteriores al baño. Este último paso es fundamental: el jabón limpia los talones, pero no reemplaza la hidratación necesaria para tratar la resequedad.

Par de pies en una bañera.
Una buena limpieza de pies es clave para la salud. Foto: Unsplash

Qué ponerse en los talones después del jabón para recuperar la suavidad

La hidratación es uno de los cuidados principales para mejorar los talones resecos. Según una guía de Mayo Clinic actualizada el 9 de octubre de 2026, una medida útil consiste en aplicar productos humectantes espesos al menos dos veces al día.

Algunas cremas contienen urea, ácido salicílico o alfahidroxiácidos, ingredientes que pueden contribuir a suavizar la piel engrosada. Sin embargo, también pueden generar ardor o irritación, especialmente sobre zonas lastimadas.

Otra alternativa recomendada por los dermatólogos consiste en aplicar vaselina antes de acostarse y utilizar calcetines de algodón durante la noche para ayudar a conservar la humedad. También conviene evitar el calzado que deja el talón excesivamente expuesto o produce fricción constante.

Aunque estos hábitos pueden mejorar la resequedad, las grietas profundas, el sangrado, la inflamación o la falta de mejoría requieren una consulta profesional. Las personas con diabetes deben prestar especial atención a cualquier lesión en los pies, debido al mayor riesgo de complicaciones.

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