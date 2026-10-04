Por qué recomiendan lavar los pies con sal antes de dormir: el significado de este ritual milenario

Por qué recomiendan lavar los pies con sal antes de dormir: el significado de este ritual Foto: Pinterest

Después de un día largo fuera de casa, trabajando, caminando o haciendo las actividades cotidianas, los pies suelen quedar resentidos y sentir directamente el desgaste de la jornada. Por eso, algunas tradiciones holísticas insisten en que es importante limpiar absolutamente todo el cuerpo de las malas energías.

A los pies, en el mundo energético, se los considera un punto de conexión con la tierra y un canal simbólico para liberar tensiones acumuladas. En ese contexto, el ritual de lavar los pies con sal se mantiene como una práctica popular vinculada con la purificación y la renovación de las energías.

A través de un baño sencillo con agua tibia y sal gruesa o marina, busca generar un momento de pausa, favorecer la relajación y dejar atrás la sensación de pesadez que puede acompañar el final del día.

Por qué recomiendan lavar los pies con sal antes de dormir: el significado de este ritual Foto: Pinterest

¿Para qué sirve el ritual de lavar los pies con sal?

Dentro de las creencias espirituales, la sal es considerada un elemento de limpieza y protección. Por eso, se utiliza en diferentes rituales destinados a simbolizar la eliminación de energías negativas, envidias y cargas emocionales. Para muchos amantes de las energías e incluso el Feng Shui, esta práctica puede funcionar como un espacio de introspección y descanso.

Uno de los beneficios más concretos es la relajación. Sumergir los pies en agua tibia permite generar una sensación de alivio después de permanecer muchas horas de pie o utilizar calzado incómodo. Además, el contacto con el agua puede ayudar a suavizar la piel y facilitar el descanso.

Para realizarlo en casa, se necesita un recipiente con agua tibia y un puñado de sal gruesa o marina. Se recomienda mantener los pies sumergidos durante unos 10 a 15 minutos, en un ambiente tranquilo y sin apuros. Al finalizar, es importante secarlos cuidadosamente, especialmente entre los dedos, para evitar la humedad persistente. ¿Cuáles son los puntos claves?

Por qué recomiendan lavar los pies con sal antes de dormir: el significado de este ritual Foto: Pinterest

Limpieza energética y descarga emocional

En las terapias holísticas, este ritual se asocia con la posibilidad de cerrar el día y desprenderse simbólicamente de las preocupaciones. El momento de remojo puede acompañarse con respiraciones profundas o unos minutos de silencio para favorecer la calma mental.

Alivio físico y relajación profunda

El agua tibia puede proporcionar alivio temporal a los pies cansados y contribuir a una sensación de descanso. También ayuda a ablandar las durezas superficiales, aunque no reemplaza los cuidados específicos cuando existen molestias persistentes o inflamación.

Equilibrio emocional y mejor descanso

Convertir este baño en una rutina nocturna puede ayudar a establecer una transición entre las obligaciones diarias y el momento de dormir. La combinación de agua tibia, tranquilidad y desconexión favorece la relajación, un aspecto importante para preparar el cuerpo para el descanso.

La sal no elimina toxinas ni mejora por sí misma la circulación sanguínea, pero el ritual puede convertirse en un hábito sencillo de autocuidado. Se recomienda evitarlo si existen heridas, irritaciones o lesiones en los pies, y consultar con un profesional ante problemas circulatorios o de sensibilidad.