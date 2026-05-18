Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto San Julián, Santa Cruz
Puerto San Julián, Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 37 - 67 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 34 - 62 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 28 - 47 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 45 - 78 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:14
Puesta del sol17:52
Horas de luz8h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:14 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 8h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 45 - 78 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 39 - 66 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Oeste 39 - 70 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 39 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 38 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 39 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 38 - 64 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 40 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 40 - 68 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 37 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 38 - 64 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 37 - 63 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Oeste 38 - 66 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Suroeste 45 - 77 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Suroeste 43 - 77 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Suroeste 40 - 72 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Suroeste 38 - 67 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° Suroeste 34 - 62 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 31 - 56 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 29 - 50 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 29 - 48 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 29 - 48 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 28 - 47 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 28 - 47 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.