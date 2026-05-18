Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 27 - 75 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Suroeste 26 - 76 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Suroeste 21 - 61 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 30 - 83 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 7°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:24
Puesta del sol17:34
Horas de luz8h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:24 y se pone a las 17:34, dando aproximadamente 8h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 30 - 83 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 17 - 52 km/h 90% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Oeste 19 - 59 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Oeste 18 - 59 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Suroeste 27 - 76 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Suroeste 27 - 78 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 25 - 76 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 25 - 74 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 25 - 75 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 27 - 75 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 26 - 75 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 27 - 74 km/h 0% Cubierto
12:00 Suroeste 27 - 76 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 29 - 79 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 29 - 81 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 30 - 83 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 27 - 81 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 26 - 76 km/h 0% Cubierto
18:00 Suroeste 25 - 73 km/h 0% Cubierto
19:00 Suroeste 23 - 71 km/h 0% Cubierto
20:00 Suroeste 23 - 67 km/h 0% Cubierto
21:00 Suroeste 21 - 64 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 21 - 61 km/h 0% Cubierto
23:00 Suroeste 20 - 60 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 18 - 57 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.